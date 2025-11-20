Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, ngày 20/11, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 151 đại biểu chính thức, đại diện cho 899 đoàn viên, người lao động trong toàn viện.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo trình đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua Công đoàn Bệnh viện Nhi đã đạt nhiều kết quả tích cực trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Các phong trào thi đua diễn ra rộng khắp, đặc biệt là thực hiện 5S, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến với hơn 100 đề tài cơ sở được nghiệm thu. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và công tác nữ công đều đạt kết quả đáng ghi nhận.

Về phương hướng năm 2026, đại hội xác định tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; bảo vệ quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với mục tiêu “Sự hài lòng của người bệnh là thành công của bệnh viện”; triển khai hiệu quả bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện thông minh...

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Lê Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lê Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Bệnh viện tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; lấy lợi ích của đoàn viên làm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm đến những người lao động yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Bệnh viện cần tăng cường vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Bệnh viện trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI.

Tô Hà