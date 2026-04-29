Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Ngọc Sơn

Sáng 29/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Ngọc Sơn.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri phường Ngọc Sơn đồng tình với các chủ trương, chính sách lớn, đồng thời tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Cử tri phường Ngọc Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho ngư dân như nhiên liệu, vốn vay ưu đãi, bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm thuyền viên giúp bà con yên tâm sản xuất dài ngày trên biển. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quan tâm đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho ngư dân, giúp bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề phù hợp trong bối cảnh nguồn lợi ngày càng suy giảm.

Căn cứ thực tiễn tổ chức, hoạt động của tổ chức quân sự địa phương, cử tri đề nghị tăng cường nguồn lực, bảo đảm điều kiện hoạt động cho Ban Chỉ huy quân sự cấp phường; đề nghị bổ sung nội dung xây dựng khu vực phòng thủ cấp xã, phường trong các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện...

Liên quan vấn đề đầu tư công, cử tri đề nghị Quốc hội điều chỉnh, mở rộng phạm vi, đối tượng sử dụng nguồn vốn theo Nghị quyết số 37/2021/QH15, tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các xã, phường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri cũng tập trung vào yêu cầu hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xã, phường sau sáp nhập phù hợp với địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, làm cơ sở để phát triển kinh tế xã hội của phường; đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan có chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ có mức sống trung bình để phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; đề nghị sớm đưa nguồn nước sạch tập trung về với Nhân dân phường Ngọc Sơn; nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng; quan tâm nạo vét cửa Lạch ghép phường Ngọc Sơn để tàu thuyền có thể dễ dàng cập bến Cảng cá Hải Châu...

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Lê Thanh Hoàn đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Linh Hương