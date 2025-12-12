“Đặc sản” vùng miền góp phần làm nên thương hiệu du lịch

Ở xứ Thanh, nơi đâu cũng có những “đặc sản” mang đậm nét văn hóa của từng vùng miền, từng dân tộc, có thể kể đến bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa, nước mắm Khúc Phụ, chè lam Phủ Quảng... Những đặc sản đó đã và đang góp phần làm hấp dẫn thêm cho hành trình khám phá, trải nghiệm của du khách; góp phần định hình thương hiệu riêng của du lịch xứ Thanh.

Sản phẩm thổ cẩm góp phần định vị thương hiệu du lịch Pù Luông.

Đi khắp các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, dễ dàng nhận thấy mỗi đoàn khách sau khi tham quan, trải nghiệm đều đem theo về những món quà kỷ niệm tại vùng đất họ đã đặt chân. Trong đó, món quà được đem theo nhiều nhất là đồ ăn, thức uống.

Cầm trên tay chai mật ong rừng - đặc sản ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, ông Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi đến Pù Luông tham quan, ngắm cảnh thiên nhiên đã mấy ngày nay. Hôm nay, đoàn quay trở về Hà Nội, ai cũng háo hức mua sắm đặc sản địa phương để đem về làm quà biếu".

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà mảnh đất Pù Luông luôn có sức hấp dẫn du khách, nhất là dòng khách quốc tế. Đó là nhờ bởi nơi đây không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và những dòng suối trong veo, mà còn nhờ bởi sự hấp dẫn đến từ đặc sản địa phương, trọng tâm là các món ẩm thực mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc Thái, Mường như canh đắng, thịt lợn mán, gà đồi, cá suối, các loại măng, nếp nương...

Chủ homestay ở thôn Đôn (xã Pù Luông) Hà Văn Hiếu cho biết: “Ẩm thực không chỉ đơn thuần đóng vai trò phục vụ nhu cầu ăn uống, mà trở thành mục đích của du khách trong hành trình khám phá, thưởng thức những hương vị truyền thống đặc trưng. Chính vì vậy, trong quá trình làm homestay, ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, gia đình tôi luôn đặt yếu tố văn hóa ẩm thực lên hàng đầu. Thường thì nguồn thực phẩm để chế biến món ăn được chúng tôi lấy từ người dân tự trồng, tự nuôi kết hợp chế biến với các loại gia vị để tạo màu sắc đẹp mắt... Cũng nhờ đó, các món ăn ở đây luôn được du khách đánh giá tươi ngon, không có sự pha tạp”.

Có thể thấy, du lịch đóng vai trò quan trọng là kênh quảng bá, giao lưu, trao đổi ẩm thực, kết nối, tiêu thụ các đặc sản địa phương. Đồng thời, các đặc sản địa phương cũng góp phần giải bài toán về quà tặng du lịch và làm phong phú thêm cho hành trình khám phá, trải nghiệm Pù Luông của khách du lịch. Chính vì vậy, thời gian qua xã đã tích cực tuyên truyền các hộ dân tích cực quảng bá đặc sản địa phương như mật ong, trà quýt hoi, rượu siêu men lá, dệt thổ cẩm... Đồng thời giới thiệu tại các hội chợ thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh, qua đó vừa góp phần mở rộng thị trường, vừa tạo ra điểm đến mua sắm thuận tiện, hấp dẫn người dân, du khách.

Ở xứ Thanh, nơi đâu cũng có những đặc sản mang đặc trưng vùng, miền hấp dẫn du khách. Đó là bưởi Luận Văn, bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa, nước mắm Khúc Phụ, nước mắm Ba Làng, chè lam Phủ Quảng... Nhằm quảng bá, giới thiệu các đặc sản đến đông đảo người dân, du khách, các cơ sở kinh doanh ẩm thực, dịch vụ du lịch đã chú trọng đưa đặc sản của địa phương vào các nhà hàng, khách sạn, homestay, điểm đến du lịch... Đồng thời, tích cực quảng bá sản phẩm trên các trang thương mại điện tử và nền tảng công nghệ số khác. Cùng với đó, một số địa phương có đặc sản nổi tiếng, có lợi thế về du lịch nông nghiệp cũng đã tăng cường kết nối với các công ty du lịch để đưa khách về tham quan và trải nghiệm sản phẩm...

Tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường khuyến khích các đơn vị, cơ sở kinh doanh tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn liền với xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ với phát triển dịch vụ du lịch. Để triển khai, tỉnh tập trung huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm OCOP. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở chủ động sản xuất các sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng để phục vụ du khách khi đến Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt