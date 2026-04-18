Đặc sắc Lễ hội Phủ Bà năm 2026

Sáng 18/4 (tức mùng 2/3 năm Bính Ngọ), UBND phường Hạc Thành tổ chức Lễ hội truyền thống Di tích Phủ Bà năm 2026.

Di tích lịch sử Phủ Bà, phường Hạc Thành.

Di tích lịch sử Phủ Bà, còn gọi là Phủ Bà Hạc Long, toạ lạc trên vùng đất xưa là làng Hương Thọ, tổng Thọ Hạc, nay là khu phố Thống Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cụm di tích bao gồm Đền thờ Thành hoàng làng và Phủ Mẫu (Phủ Bà).

Theo truyền thống địa phương, vị Thành hoàng được thờ trong đền là danh tướng Nguyễn Chích - người có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần cùng Lê Lợi đánh đuổi giặc ngoại xâm, tạo nên Vương triều Hậu Lê.

Còn Phủ Bà là nơi thờ “Đào Hoa công chúa”. Tương truyền, bà là người theo hầu Liễu Hạnh công chúa, các vua triều Nguyễn đều có sắc phong.

Nhằm tôn vinh công lao của danh tướng Nguyễn Chích, đồng thời phát huy nét đẹp trong tín ngưỡng thờ mẫu, hằng năm, vào mùng 2/3 âm lịch, tại cụm di tích Phủ Bà, chính quyền và Nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội truyền thống.

Nghi thức tế lễ dâng hương tại Lễ hội Phủ Bà năm 2026.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức tế lễ dâng hương, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Cùng với đó là nghi thức, nghi lễ rước kiệu Mẫu trang trọng, thu hút Nhân dân địa phương cùng nhiều thanh đồng đệ tử tham gia.

Những hình ảnh trong nghi lễ rước kiệu Mẫu tại lễ hội.

Lễ hội truyền thống tại di tích Phủ Bà là một hoạt động văn hóa tâm linh tiêu biểu, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa cũng như truyền thống cách mạng đáng tự hào của vùng đất và con người nơi đây.

Nguyễn Hợi