Tổng thống Ai Cập và Pháp thảo luận về diễn biến tại Gaza

Trong bối cảnh tình hình Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/112 đã tiến hành điện đàm nhằm trao đổi quan điểm về tiến trình ngừng bắn và các bước đi tiếp theo.

Tổng thống Ai Cập và Pháp thảo luận về diễn biến tại Gaza. Ảnh: Xinhua

Cuộc trao đổi tập trung vào yêu cầu triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo, cũng như thúc đẩy một tiến trình chính trị toàn diện hướng tới giải pháp hai nhà nước, bên cạnh đó hai bên cũng đề cập đến các vấn đề khu vực rộng lớn hơn, bao gồm tình hình tại Bờ Tây và Sudan.

Theo Văn phòng Tổng thống Ai Cập, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến những diễn biến mới nhất trong khu vực, đặc biệt là tại Gaza. Trong đó Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ nhân đạo vào Gaza và triển khai giai đoạn phục hồi và tái thiết ban đầu.

Tổng thống El-Sisi đánh giá cao sự ủng hộ của Pháp đối với những nỗ lực của Ai Cập và tái khẳng định lập trường kiên quyết của Ai Cập phản đối các hành vi vi phạm của Israel tại Bờ Tây, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép nhằm chấm dứt các vi phạm này, đồng thời ủng hộ Chính quyền Palestine trong việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người dân của mình.

Về phần mình, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao vai trò then chốt của Ai Cập trong việc đạt được sự ổn định khu vực, nhất là trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, những nỗ lực hiện tại phải dẫn đến việc khởi động một tiến trình chính trị toàn diện trong việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Ai Cập và Tổng thống Pháp cũng thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và đầu tư, thúc đẩy khối lượng thương mại, vốn đã có những tiến bộ đáng kể trong những tháng gần đây, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch và vận tải.

Trong khi đó, theo một báo cáo mới đây của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, việc mở rộng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng đang ở mức cao nhất kể từ năm 2017, thời điểm Liên Hợp Quốc bắt đầu theo dõi dữ liệu này. Số liệu thống kê trong báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho thấy, Israel đã đề xuất, phê duyệt hoặc đấu thầu gần 47.390 đơn vị nhà ở trong năm 2025, so với khoảng 26.170 đơn vị vào năm 2024.

Ông Antonio Guterres lên án sự mở rộng “không ngừng nghỉ” đã làm gia tăng căng thẳng, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu quyền tự quyết của người Palestine. Ngoài ra, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng lên án sự leo thang liên tục của bạo lực và căng thẳng ở Bờ Tây, chỉ ra các chiến dịch của quân đội Israel tại vùng lãnh thổ này đã khiến nhiều người thiệt mạng, người dân phải di dời và nhà cửa cùng các cơ sở hạ tầng khác bị phá hủy.

Khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Ảnh: The Economist

Trong diễn biến khác liên quan, Tờ Times of Israel ngày 13/12 đưa tin, Ngoại trưởng Lebanon Youssef Rajji tiết lộ về việc nước này đã nhận được cảnh báo từ cộng đồng Ảrập về khả năng Israel chuẩn bị tập kích quy mô lớn. Ông Rajji cho biết: “Thông tin tình báo nhận được ở Beirut về ý định của Israel tiến hành một chiến dịch quân sự lớn đặt đất nước vào thời điểm nguy hiểm. Các mối đe dọa không chỉ xuất hiện trong các tuyên bố công khai mà còn thông qua nhiều kênh ngoại giao, bao gồm cả từ các phái viên phương Tây”.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, AA, Times of Israel.