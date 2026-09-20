Iran đưa ra các điều kiện đàm phán, cảnh báo có thể thay đổi học thuyết hạt nhân

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Ngày 19/9, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đã thông qua các bên trung gian chuyển tới Washington những điều kiện để tiến hành đàm phán, trong đó có yêu cầu chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa và Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Ông đồng thời cảnh báo Iran có thể xem xét thay đổi học thuyết hạt nhân nếu xung đột tiếp diễn.

Trong một cuộc trả lời trên truyền hình, ông Rezaei cho biết Qatar đã chuyển các điều kiện của Tehran tới Washington và Iran đang chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, Tehran vẫn duy trì liên lạc với các bên trung gian, trong đó có Qatar và Pakistan.

Các nguồn tin Iran trước đó đề cập rộng hơn đến 7 điều kiện được truyền đạt tới Mỹ, đặc biệt liên quan việc nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, danh sách đầy đủ chưa được công bố chính thức. Ngoài ba yêu cầu nêu trên, Tehran từng yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt sức ép quân sự của Mỹ.

Ông Rezaei cho rằng Washington cuối cùng sẽ phải chấp nhận lập trường của Tehran và tuyên bố Iran đã chuẩn bị cho điều ông gọi là một “cuộc chiến quyết định”. Ông cũng nói Iran đã xác định những điểm yếu của quân đội Mỹ và gần đây thử nghiệm một tên lửa chống hạm gần một tàu sân bay Mỹ. Những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.

Liên quan chương trình hạt nhân, ông Rezaei cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel có thể tạo cơ sở để Iran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran chưa đưa ra quyết định về vấn đề này và các bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào hành động của Washington.

Theo ông Rezaei, Iran vẫn tuân thủ sắc lệnh tôn giáo của cố lãnh tụ Ali Khamenei về việc cấm phát triển vũ khí hạt nhân và chưa thay đổi học thuyết hạt nhân được công bố. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng chính sách này có thể được điều chỉnh trong tương lai.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) gia tăng. Trong tháng này, Hội đồng Thống đốc IAEA đã chuyển vấn đề Iran không tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng cơ quan này vẫn chưa được tiếp cận một số cơ sở quan trọng và chưa có đầy đủ thông tin về vật liệu hạt nhân sau các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Iran. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel gây ra tình trạng trên, đồng thời tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này không nhằm phát triển vũ khí.

Thanh Hằng