Cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân “truyền lửa” tại lớp tập huấn dành cho HLV các cơ sở vệ tinh năm 2025

Lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn dành cho đội ngũ HLV, CTV và HDV thuộc các cơ sở vệ tinh năm 2025 đã chính thức khai mạc sáng 22/11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Việt Hùng (xã Lưu Vệ). Chương trình do Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Phát triển Việt Hùng tổ chức, thu hút hơn 30 học viên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.

Lớp tập huấn năm nay thu hút hơn 30 học viên từ các cơ sở vệ tinh trên toàn tỉnh.

Khóa tập huấn năm nay tiếp tục có sự đồng hành của cựu tuyển thủ Futsal quốc gia Nguyễn Bảo Quân trong vai trò giảng viên chính. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá Việt Hùng và góp phần quan trọng vào những thành tích nổi bật như chức vô địch U9 toàn quốc cùng 2 lần giành HCĐ tại giải U11 quốc gia.

Với kinh nghiệm dày dặn từ cả sự nghiệp thi đấu lẫn công tác huấn luyện, ông Nguyễn Bảo Quân hướng đến việc mang đến cho học viên những kiến thức thực tế về kỹ thuật, chiến thuật và phương pháp xây dựng lối chơi hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Hoàn nhấn mạnh đội ngũ HLV, CTV và HDV chính là những “viên gạch đầu tiên” đặt nền móng cho sự phát triển bóng đá trẻ tại địa phương.

Đại diện Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn.

Ông Lâm Hữu Khánh, đại diện học viên lớp tập huấn phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hoàn, Chánh Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, nhấn mạnh vai trò then chốt của hệ thống bóng đá cộng đồng trong quá trình phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Ông cho rằng đội ngũ HLV, CTV và HDV chính là những “viên gạch đầu tiên” đặt nền móng cho sự phát triển bóng đá trẻ tại địa phương. Lớp tập huấn lần này không chỉ giúp các học viên cập nhật kiến thức mới mà còn tạo môi trường để họ chia sẻ kinh nghiệm theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Song song với phần lý thuyết, các học viên còn được tham gia các buổi thực hành trực tiếp trên sân dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Bảo Quân. Đây là dịp để đội ngũ HLV, CTV và HDV nâng cao kỹ năng tổ chức buổi tập, xử lý tình huống và triển khai các bài tập chuyên môn một cách hiệu quả.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 21 - 23/11.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Bảo Quân giảng dạy tại lớp tập huấn.

Các học viên được tham gia học lý thuyết và thực hành trong 3 ngày.

Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ 21 đến 23/11, với các nội dung trọng tâm gồm: phương pháp xây dựng giáo án huấn luyện, tổ chức bài tập chiến thuật tấn công - phòng ngự cho cá nhân, nhóm và toàn đội, cùng nhiều chuyên đề thực tiễn phục vụ công tác đào tạo tại cơ sở.

Hoàng Sơn