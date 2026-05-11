Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được trả tự do khỏi nhà tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do sớm vào ngày 11/5/2026, mở ra khả năng ông có thể quay trở lại đời sống chính trị sau thời gian vắng bóng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bày tỏ cảm xúc khi được phóng thích có điều kiện sau khi chấp hành tám tháng trong bản án một năm tại nhà tù trung tâm Klong Prem, Bangkok, Thái Lan, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Ông Thaksin, 76 tuổi, tỷ phú trong lĩnh vực viễn thông, đã thụ án một năm vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng kể từ tháng 9 năm ngoái. Ông sẽ phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong thời gian thử thách kéo dài bốn tháng.

Ngay bên ngoài trại giam ở Bangkok, ông Thaksin đã ôm các thành viên trong gia đình khi hàng trăm người ủng hộ mặc áo đỏ - biểu tượng quen thuộc của phong trào chính trị ủng hộ ông tập trung chờ đón, một số người hô vang “chúng tôi yêu Thaksin”. Ông Thaksin mỉm cười và vẫy tay chào đám đông ủng hộ mặc áo đỏ, nhưng không trả lời báo chí trước khi rời khỏi nhà tù bằng ô tô.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (phải) ôm con gái cũng là cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra sau khi được thả khỏi nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok. Ảnh: AFP.

Trong hai thập kỷ qua, Đảng Pheu Thai của ông và các phiên bản tiền thân đã trở thành lực lượng chính trị thành công nhất tại Thái Lan trong thế kỷ 21, với gia tộc Shinawatra từng có bốn người giữ chức Thủ tướng và nhận được sự ủng hộ lớn từ khu vực nông thôn. Tuy nhiên, Pheu Thai đã ghi nhận kết quả bầu cử tệ nhất vào tháng 2, tụt xuống vị trí thứ ba, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai chính trị của gia tộc Shinawatra.

Dù vậy, việc Pheu Thai tham gia liên minh cầm quyền cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul vẫn để ngỏ khả năng ông Thaksin có thể quay trở lại chính trường.

Ông Thaksin từng giữ chức Thủ tướng Thái Lan năm 2001 và tái đắc cử năm 2005, sau đó sống lưu vong sau khi bị quân đội lật đổ. Sau khi trở về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023, ông bị tuyên án 8 năm tù vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, thay vì bị giam giữ trong nhà tù, ông được chuyển vào phòng riêng tại bệnh viện vì lý do sức khỏe, sau đó án phạt được giảm xuống còn một năm theo lệnh ân xá hoàng gia, và tiếp tục được áp dụng chính sách giảm án cho phạm nhân cao tuổi.

Thanh Vân

Nguồn: Arabnews.