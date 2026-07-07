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Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn cực đoan và nước biển dâng

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Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 được dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện bão mạnh, mưa cực đoan.

Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn cực đoan và nước biển dâng

Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 được dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện bão mạnh, mưa cực đoan.

Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn cực đoan và nước biển dâng

Từ đêm 4/7 đến sáng 5/7, mưa lớn gây sạt lở, ách tắc giao thông tại Sơn La.

Sau khi bão số 1 suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cơ quan khí tượng nhận định mùa bão năm 2026 có thể có số lượng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, diễn biến bất thường vẫn hiện hữu.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, trong năm 2026, hoạt động áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông được dự báo ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 8-12/2026, số lượng áp thấp nhiệt đới, bão, hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 9,3 cơn, ảnh hưởng hoặc đổ bộ vào đất liền khoảng 3,9 cơn).

Bên cạnh đó, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino và được dự báo sẽ duy trì với cường độ mạnh trong khoảng 3-6 tháng tới, thậm chí xác suất xảy ra El Nino rất mạnh có thể lên tới 63% trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Với diễn biến trên, dự báo áp thấp nhiệt đới và bão tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ; tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Chuyên gia khí tượng nhấn mạnh, số lượng bão ít hơn không đồng nghĩa với mức độ rủi ro giảm.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các cơn bão có xu hướng diễn biến bất thường hơn về quỹ đạo, cường độ cũng như tốc độ mạnh lên. Nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh hoặc rất mạnh vẫn hiện hữu, đặc biệt vào cuối mùa bão.

Đi kèm với đó là nguy cơ xảy ra mưa lớn cực đoan, gió mạnh, nước biển dâng, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở các đô thị.

Trước diễn biến thời tiết được dự báo còn nhiều phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền các địa phương thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, cập nhật kịp thời thông tin dự báo và chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Đối với người dân, cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn về người và tài sản trong mùa mưa bão.

Nguồn: https://vtv.vn/cuoi-mua-bao-2026-co-the-xuat-hien-bao-manh-kem-mua-lon-cuc-doan-va-nuoc-bien-dang-100260706224009223.htm

Từ khóa:

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