Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và Thị trưởng đắc cử New York

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani trong một cuộc gặp lịch sử được đánh giá là bước chuyển lớn trong quan hệ giữa liên bang và thành phố. Cuộc gặp gây chú ý vì đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump với ông Mamdani - một chính trị gia Dân chủ có quan điểm đối lập hoàn toàn với tổng thống Mỹ và hai bên thường xuyên công khai chỉ trích nhau.

Tổng thống Donald Trump gặp Thị trưởng đắc cử của New York Zohran Mamdani tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng ở Washington, ngày 21 tháng 11 năm 2025. Ảnh: AFP

New York là thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế và chính trị quan trọng bậc nhất của Mỹ và Thị trưởng New York - ông Zohran Mamdani luôn tự hào tuyên bố mình là "cơn ác mộng tồi tệ nhất” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Nhà Trắng ngày 21/11 lại hoàn toàn trái ngược.

Thị trưởng Newyork Mamdani đã đề nghị cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump để trao đổi về chi phí sinh hoạt và an ninh công cộng, những vấn đề được ông ưu tiên khi chuẩn bị nhậm chức vào ngày 1/1/2026.

Bất chấp khác biệt sâu sắc, ông Trump cho biết hai bên “đồng ý nhiều hơn mong đợi” và cùng chia sẻ mong muốn “New York phát triển mạnh mẽ”. Ông cũng ca ngợi chiến thắng của ông Mamdani và tuyên bố sẵn sàng hợp tác, dù trước đó từng đe dọa cắt tài trợ liên bang cho thành phố và gọi ông Mamdani là “kẻ cực tả điên rồ”.

Về phía mình, ông Mamdani khẳng định sẵn sàng phối hợp với chính quyền Tổng thống Trump trong mọi chương trình có lợi cho người dân New York, đồng thời sẽ phản đối các chính sách gây thiệt hại cho thành phố.

Donald Trump và Zohran Mamdani gặp nhau sau nhiều bất đồng Ảnh: Inquisitnews

New York từ lâu là “thành trì đối lập” với Tổng thống Trump, thường xuyên bất đồng từ chính sách an ninh, nhập cư đến tài trợ ngân sách. Việc tân Thị trưởng chủ động bước vào Phòng Bầu dục cho thấy hai bên đều nhận thức rằng những vấn đề của thành phố – từ tội phạm, khủng hoảng nhà ở đến cơ sở hạ tầng xuống cấp không thể giải quyết nếu thiếu sự phối hợp với Washington.

Cuộc gặp được đánh giá là cơ hội hiếm hoi để mở lại kênh đối thoại cấp cao, tháo gỡ các dự án bị đình trệ và khôi phục nguồn lực liên bang cho New York. Nó cũng được xem là phép thử cho khả năng “hòa giải chính trị” trong bối cảnh nước Mỹ phân cực sâu sắc. Cuộc gặp vì vậy không chỉ có ý nghĩa hành chính, mà còn mang tính biểu tượng cho nỗ lực vượt qua khác biệt vì lợi ích chung của hàng triệu người dân.

