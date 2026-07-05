Cuba lên án lệnh cấm vận của Mỹ trước thềm phiên họp Đại hội đồng LHQ

Đại sứ Cuba tại Liên hợp quốc (LHQ) Ernesto Soberón ngày 5/7 lên án tác động của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt đối với Cuba, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng LHQ vào ngày 7/7.

Đại sứ Cuba tại Liên hợp quốc Ernesto Soberón. Ảnh: Cuba minrex.

Đại sứ Soberón cho biết phiên họp sẽ xem xét lại nội dung liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng các biện pháp gây sức ép kinh tế. Theo ông, cuộc tranh luận sẽ tập trung vào những diễn biến mới, bao gồm chiến dịch gây sức ép kinh tế, các biện pháp siết chặt nguồn cung năng lượng, những đe dọa sử dụng vũ lực cũng như các sắc lệnh hành pháp có tác động bên ngoài lãnh thổ do Tổng thống Donald Trump ký trong những tháng gần đây.

Nhà ngoại giao Cuba cho rằng các biện pháp này đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là an ninh năng lượng. Ông cho biết Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, dù Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp mang tính cấp bách.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez thông báo Havana đã chính thức đề nghị LHQ tổ chức phiên họp về lệnh cấm vận của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington gây sức ép và đe dọa các quốc gia thành viên nhằm ngăn cản cuộc thảo luận diễn ra.

Ông Rodríguez cho rằng chính sách bao vây kinh tế và các biện pháp siết chặt cấm vận của Mỹ là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và quyền con người của người dân Cuba. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Havana là mối đe dọa đối với Mỹ, đồng thời khẳng định chính sách cấm vận đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân Cuba.

Đại hội đồng LHQ đã 31 lần thông qua nghị quyết với sự ủng hộ áp đảo của cộng đồng quốc tế, kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với Cuba. Ảnh: El Economista.

Đại hội đồng LHQ trước đây đã 31 lần thông qua nghị quyết với sự ủng hộ áp đảo của cộng đồng quốc tế, kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với Cuba. Tuy nhiên, các nghị quyết này không có tính ràng buộc pháp lý và Washington đến nay vẫn duy trì chính sách cấm vận.

Ngọc Liên

Nguồn: Prensa Latina.