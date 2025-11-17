Cử tri Ecuador bác đề xuất cho phép quân đội Mỹ đặt căn cứ quân sự

Cử tri Ecuador ngày 16/11 đã tham gia một cuộc trưng cầu dân ý có ý nghĩa bước ngoặt, quyết định việc có dỡ bỏ lệnh cấm quân đội nước ngoài, trong đó có Mỹ, đặt căn cứ quân sự tại nước này, một điều bị cấm theo Hiến pháp 2008 hay không. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 60% số người bỏ phiếu nói ‘không’, Ecuador đã bác bỏ đề xuất cho phép quân đội nước ngoài, trong đó có Mỹ, đặt căn cứ tại nước này, một sự kiện được xem là thất bại đối với Tổng thống Daniel Noboa.

Người dân Ecuador từ chối đề xuất cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài đặt trên lãnh thổ nước này. Ảnh : Reuters

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Ecuador cho thấy đề xuất cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài, trong đó có khả năng cho phép Mỹ quay trở lại, đang đứng trước nguy cơ thất bại. Với hơn 80% số phiếu được kiểm, gần hai phần ba cử tri đã bác bỏ sáng kiến này.

Kết quả phản ánh tâm lý thận trọng của dư luận Ecuador trước các thay đổi lớn về an ninh và thể chế.”

Tổng thống Daniel Noboa cho rằng việc cho phép các lực lượng nước ngoài, trong đó có Mỹ, quay lại hỗ trợ chống tội phạm ma tuý là chìa khóa để đối phó làn sóng bạo lực đang vượt tầm kiểm soát. Ecuador hiện ghi nhận tỷ lệ giết người dự kiến lên tới 50/100.000 dân, cao nhất khu vực Mỹ Latin.

Một nhân viên bầu cử trao lá phiếu cho cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý về việc có cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài và viết lại hiến pháp hay không, tại Quito, Ecuador, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2025. Ảnh: AP

Đây được xem là thất bại lớn đối với Tổng thống Noboa, người kỳ vọng những cải cách này sẽ giúp ông mở rộng quyền hạn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Đáng chú ý, cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Ecuador đối mặt khủng hoảng an ninh chưa từng có do các băng nhóm ma túy, trong khi Mỹ muốn tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Quyết định của cử tri Ecuador bác đề xuất cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự cũng ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược chống ma túy của Washington tại khu vực, đặc biệt là gần Venezuela. Việc này hạn chế khả năng triển khai các chiến dịch giám sát và can thiệp trực tiếp, buộc Mỹ phải tìm các phương án gián tiếp thông qua hợp tác tình báo và ngoại giao. Đồng thời, quyết định này củng cố chủ quyền khu vực, hạn chế ảnh hưởng quân sự trực tiếp của Mỹ tại Nam Mỹ.

Nhật Lệ

Nguồn: Arabnews, Aljazeera, Xinhua