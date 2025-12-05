Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trong những năm qua, Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam luôn giữ vững vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của ban lãnh đạo cùng vai trò chủ động, sáng tạo của công đoàn công ty, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực khích lệ nữ đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) hăng hái lao động sản xuất, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tặng quà cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu, Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động, trong đó nữ chiếm tới 83%. Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng lao động nữ, công đoàn công ty đã bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng quý, từng tháng; phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” sâu rộng đến từng tổ, từng bộ phận. Đồng thời gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả công tác nữ công, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam phân công một đồng chí trong ban thường vụ trực tiếp phụ trách công tác nữ công và giữ chức chủ nhiệm “Câu lạc bộ nữ CNLĐ”, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNLĐ. Trên cơ sở đó, công đoàn chủ động tham mưu cho doanh nghiệp nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực. Vào các dịp 8/3, 20/10, 1/6... công đoàn đều tổ chức các chương trình giao lưu, gặp mặt, văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi như kéo co, nhảy bao bố, trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế... thu hút đông đảo nữ đoàn viên, CNLĐ tham gia. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp công nhân giải tỏa áp lực sau giờ làm mà còn là môi trường gắn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp.

Từ phong trào, nhiều mô hình, việc làm thiết thực cho nữ đoàn viên, người lao động được công đoàn thực hiện, nổi bật là các mô hình: “Góc văn hóa công nhân”, “Phòng vắt sữa”, “Câu lạc bộ nữ CNLĐ”... Đặc biệt, hoạt động tổ chức sinh nhật hằng tháng cho đoàn viên có ngày sinh trong tháng trở thành nét đẹp văn hóa riêng của doanh nghiệp, với sự tham gia của 650 đến 1.200 công nhân/tháng. Thông qua các buổi sinh hoạt “Câu lạc bộ nữ CNLĐ” và sinh nhật tập thể, công đoàn tổ chức nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ, kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc... Những hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp đối với đời sống tinh thần của CNLĐ.

Bên cạnh đó, công đoàn tích cực thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho lao động nữ. Nhiều quy định mang tính nhân văn cao như: lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 được làm 7 tiếng nhưng hưởng lương 8 tiếng/ngày; hỗ trợ 50.000 đồng/cháu/tháng cho con nhỏ của công nhân; hỗ trợ thêm 20.000 đồng tiền ăn ca đêm và cấp suất ăn nhẹ cho công nhân làm ca đêm. Những chính sách này góp phần giúp nữ công nhân yên tâm làm việc, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Hằng tháng, công đoàn phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, động viên 10 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Những chuyến thăm trực tiếp không chỉ mang tính hỗ trợ mà còn giúp ban lãnh đạo hiểu rõ hơn đời sống công nhân, từ đó xây dựng nhiều chính sách phúc lợi thiết thực hơn. Đặc biệt, công ty còn tạo điều kiện tuyển dụng người thân công nhân có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc, giúp họ có thêm thu nhập và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam Nguyễn Thị Ái, cho biết: “Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã khẳng định vai trò, vị thế của nữ công nhân trong sản xuất và trong cuộc sống gia đình. Phong trào thi đua không chỉ góp phần tạo động lực giúp chị em vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn tạo dựng môi trường làm việc tiến bộ, nhân văn và bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để công ty tiếp tục phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Bài và ảnh: Thanh Huê