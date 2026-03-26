Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2026

Chiều 26/3, Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu. Trải qua 14 năm hình thành và phát triển công ty liên tục mở rộng quy mô, cải tiến, nâng cấp, sữa chữa lại nhà xưởng sản xuất, tập trung sản xuất cho khách hàng NIKE. Công ty hiện tại có 53 chuyền sản xuất, giải quyết việc làm cho 20.800 NLĐ.

Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty TNHH Giầy Annora vẫn luôn duy trì tốt tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm cho NLĐ. Giá trị sản xuất kinh doanh năm 3.699 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 16 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 8,4 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ và phát động, triển khai các phong trào thi đua công luôn được công đoàn công ty quan tâm thực hiện tốt.

Người lao động phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025 công ty và công đoàn phối hợp tổ chức bình chọn và biểu dương 315 cán bộ công nhân viên ưu tú, 15 cán bộ nữ có thành tích xuất sắc. Hằng tháng công đoàn và công ty phối hợp tổ chức bình xét 6 gia đình công nhân khó khăn để trực tiếp đến thăm hỏi hỗ trợ tại nhà mỗi công nhân lao động 3 triệu đồng/người.

Công ty phối hợp cùng công đoàn tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, trao quà cho hàng nghìn đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo....Tại hội nghị, các đại biểu và NLĐ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với NLĐ; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Hội nghị đã bầu đại biểu đại diện cho tập thể NLĐ tham gia các hội nghị đối thoại năm 2026; thông qua Nghị quyết hội nghị NLĐ và phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2026.

Thanh Huê