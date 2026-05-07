Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh làm việc với công đoàn 3 phường

Ngày 7/5, tại UBND phường Tĩnh Gia, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với công đoàn các phường Tĩnh Gia, Hải Bình và Nghi Sơn để đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động công đoàn trên địa bàn trong thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các công đoàn phường Tĩnh Gia, Hải Bình và Nghi Sơn được thành lập từ ngày 1/7/2025 và nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do bộ máy mới, cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm và tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều biến động, song hoạt động công đoàn tại các địa phương vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Công đoàn phường Tĩnh Gia Nguyễn Thị Thắm phát biểu tại hội nghị.

Công đoàn phường Tĩnh Gia hiện quản lý 19 công đoàn cơ sở với 1.867 đoàn viên. Công đoàn phường Nghi Sơn quản lý 14 công đoàn cơ sở với 4.023 đoàn viên. Công đoàn phường Hải Bình quản lý 17 công đoàn cơ sở với 1.786 đoàn viên.

Các đơn vị đã chủ động triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo phường Tĩnh Gia, phường Hải Bình và phường Nghi Sơn dự hội nghị.

Trong những tháng đầu năm 2026, công đoàn phường Tĩnh Gia, Hải Bình và Nghi Sơn đã tích cực triển khai phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 đồng hành”, hưởng ứng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tham gia giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục đạt kết quả tích cực. Công đoàn phường Tĩnh Gia thành lập mới 1 công đoàn cơ sở với 407 đoàn viên; công đoàn phường Hải Bình thành lập mới 2 công đoàn cơ sở với hơn 200 đoàn viên; công đoàn phường Nghi Sơn kết nạp mới 170 đoàn viên, đạt 200% chỉ tiêu được giao.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã kiến nghị tăng biên chế công đoàn chuyên trách, hỗ trợ kinh phí hoạt động, nâng cao vai trò phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với tổ chức công đoàn...

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị trong thời gian tới, công đoàn 3 phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Sỹ Thành (CTV)