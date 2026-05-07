Biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”

Sáng 7/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống cộng đồng

Hưởng ứng lời phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của MTTQ và các ngành, địa phương, 25 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng, ni, phật tử trong toàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình thực hiện phong trào, các tăng, ni luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều vị tăng, ni có uy tín được Nhân dân tín nhiệm bầu tham gia HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp, góp phần khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh đó, tăng, ni, phật tử trong tỉnh tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và các ngành phát động. Từ năm 2008 đến nay, thông qua các hoạt động vận động, quyên góp, đồng bào Phật giáo trong tỉnh đã đóng góp trên 260 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được duy trì hiệu quả như: “Bếp ăn tình thương” tại chùa Thanh Hà; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 74 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2024 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, các tăng, ni, phật tử còn chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc tu bổ, tôn tạo chùa cảnh, giữ gìn môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, duy trì các nghi lễ, lễ hội truyền thống của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 73/194 chùa được công nhận “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và khẳng định vai trò của Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và nêu bật những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa suốt 25 năm qua. Đồng thời, đưa ra những giải pháp thực hiện, khắc phục khó khăn để phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả và có nhiều chùa đạt chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng tăng, ni, phật tử trong toàn tỉnh đạt được trong suốt chặng đường qua. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” đã thực sự trở thành điểm sáng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp, hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh triển khai sâu rộng 5 nội dung tinh tiến trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và cơ sở Phật giáo.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong tăng, ni, phật tử và Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, chú trọng phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; kết hợp hài hòa giữa tu hành với lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho tăng, ni, tín đồ phật tử.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng tăng, ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, củng cố và mở rộng khối hòa hợp trong Giáo hội; thắt chặt mối quan hệ giữa các hệ phái, các thế hệ, các vùng miền; xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong xã hội. Bên cạnh đó, tăng, ni, phật tử tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tôn giáo trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên, trong đó có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.Trước mắt, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Các đồng chí Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 tập thể, 30 cá nhân và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho 29 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2001-2026.

Lê Hợi