Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai các quy định mới của pháp luật

Việc phổ biến, triển khai hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 không chỉ là yêu cầu về mặt pháp lý, mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Sáng 8/5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến điểm cầu 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, gồm: Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa; đổi mới công tác cai nghiện. Đồng thời đề cao vai trò của gia đình, cộng đồng và chính quyền cơ sở trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Báo cáo viên pháp luật phổ biến Luật Phòng, chống ma túy 2025.

Các luật sửa đổi về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tiếp tục được hoàn thiện theo hướng rõ trách nhiệm, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền của mình.

Các quy định sửa đổi cũng hướng đến việc nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài.

So với luật năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi lần này đã làm rõ một số điểm mới trọng tâm về hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Thông qua đó, hướng tới phòng ngừa từ gốc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trương Nho Tự phổ biến các quy định sửa đổi của pháp luật về tiếp công dân, khiếu tại, tố cáo.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Dũng phổ biến các quy định mới của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Việc phổ biến, triển khai hiệu quả các luật này không chỉ là yêu cầu về mặt pháp lý, mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung các quy định của luật đến cán bộ, công chức và Nhân dân, bảo đảm thống nhất từ nhận thức đến hành động. Tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cốt lõi, chủ động cụ thể hóa và tổ chức triển khai các quy định của luật phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm hiệu quả thực chất, không hình thức.

Quang cảnh hội nghị.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các ngành, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để hình thành điểm nóng phức tạp từ cơ sở...

Đỗ Đức