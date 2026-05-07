Tập trung làm tốt công tác Thanh tra để phòng ngừa từ sớm, từ xa các vi phạm

Chiều 7/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành chức năng cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Văn Đạt tại buổi làm việc, từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh tra tỉnh đã triển khai 33 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, trong đó 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 9 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay đã ban hành 24 kết luận thanh tra, còn 9 cuộc thanh tra chưa kết thúc, chưa ban hành kết luận. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý và thu hồi 17.522 triệu đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Văn Đạt báo cáo tình hình hoạt động của ngành tại buổi làm việc.

Đối với công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định và các văn bản chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, với tổng số lượt tiếp là 5.907 lượt, số người được tiếp là 6.535 người; số vụ việc là 4.423 vụ; số đoàn đông người là 95 đoàn với 825 người được tiếp.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham những, lãng phí, tiêu cực cũng được thực hiện theo đúng quy định và đạt kết quả tích cực.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trịnh Xuân Thúy phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động thanh tra vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Năng lực, kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ công chức thanh tra còn hạn chế, không đồng đều; việc theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra chưa được thường xuyên, đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa khắc phục xong; tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo chưa có chiều hướng giảm; các vụ khiếu kiện, tập trung đông người vẫn còn xảy ra...

Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế cùng các kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, ngành Thanh tra không chỉ phát hiện vi phạm để xử lý, mà còn có nhiệm vụ phòng ngừa từ sớm, từ xa các vi phạm, tham mưu cơ chế, chính sách để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do vậy, ngành Thanh tra cần tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2026 và các nhiệm vụ đột xuất được giao một cách chủ động; trong đó, trọng tâm là tập trung thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tiếp tục tham mưu, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về khắc phục tồn tại, hạn chế của các kết luận thanh tra và kiến nghị kiểm toán giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động rà soát, phân loại các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài để tham mưu giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý vi phạm. Phát huy vai trò của thanh tra trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Thanh tra tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực sự có bản lĩnh, công tâm, khách quan, liêm chính, chuyên nghiệp, vững về pháp luật và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phong Sắc