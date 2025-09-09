Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”

Hưởng ứng chương trình “Bữa cơm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, trưa ngày 9/9/2025, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tổ chức bữa cơm tập thể đầy nghĩa tình và ấm áp tại Nhà ăn Công ty.

Đoàn viên, người lao động Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tham gia “Bữa cơm Công đoàn”

Chương trình có sự tham dự của đại diện Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn cùng đông đảo đoàn viên, người lao động. Để bữa cơm thêm phần phong phú, Công đoàn đã hỗ trợ 50.000 đồng/người, mang đến những món ăn quen thuộc mang đậm vị gia đình như: thịt gà luộc, cá thu kho, nem hải sản, thịt bò xào nấm, mực vào rau củ, rau muống xào...

Không chỉ là một bữa ăn chung, “Bữa cơm Công đoàn” còn là dịp để Công đoàn gửi gắm sự quan tâm, chăm lo đến đời sống đoàn viên; đồng thời tạo không gian sẻ chia, gắn kết, khích lệ tinh thần để mỗi người thêm hăng say, nỗ lực trong công việc.

Trong không khí thân mật, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa cơm, cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường giản dị. Qua đó, “Bữa cơm Công đoàn” đã lan tỏa thông điệp nhân văn: Công đoàn luôn đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, người lao động và coi mỗi thành viên là một phần quan trọng trong “ngôi nhà chung” Nhiệt điện Nghi Sơn.

Ông Hồ Sỹ Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty phát biểu tại “Bữa cơm Công đoàn”.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Sỹ Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Sự quan tâm của Công đoàn thông qua những hoạt động thiết thực như thế này góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn bó, thân thiện, đồng thời khích lệ tinh thần, giúp người lao động yên tâm công tác và cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty.”

“Bữa cơm Công đoàn” khép lại trong niềm vui, sự gắn kết và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại “Bữa cơm công đoàn”:

Phương Lan (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)