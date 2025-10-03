Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, từ ngày 10/10/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh. Khách hàng chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản thông qua Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp nhận hồ sơ và rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện.

Theo đó, tại TTHCC cấp tỉnh, công ty sẽ cử 01 giao dịch viên thuộc Đội quản lý khách hàng khu vực Hạc Thành làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm; tại các xã trung tâm (thuộc địa bàn các huyện cũ), mỗi Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) cử 01 CBCNV đảm nhiệm vai trò giao dịch viên.

Bộ phận một cửa tại TTHCC tỉnh sẽ tiếp nhận yêu cầu cấp điện cho tổ chức/cá nhân tự xây dựng trạm biến áp có tổng công suất > 2.000 kVA đấu nối vào lưới trung áp; tiếp nhận hồ sơ cấp điện cho tổ chức/cá nhân tự xây dựng trạm biến áp ≤ 2.000 kVA tại khu vực TP Thanh Hóa cũ đấu nối vào lưới trung áp. TTHCC cấp xã sẽ tiếp nhận yêu cầu cấp điện cho tổ chức/cá nhân tự xây dựng trạm biến áp chuyên dùng có tổng công suất ≤ 2.000 kVA đấu nối vào lưới trung áp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện theo quy định, các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan sẽ phối hợp với khách hàng lập thỏa thuận đấu nối, thực hiện các bước khảo sát hiện trường, lập phương án cấp điện, đấu nối và giám sát thi công theo đúng tiến độ. Trong quá trình làm việc, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các giao dịch viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn khách hàng; theo dõi, cập nhật và báo cáo tiến độ xử lý hồ sơ, phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về Phòng Kinh doanh để kịp thời tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo giải quyết.

Giai đoạn đầu, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ triển khai thí điểm tại 7 khu vực kinh tế trọng điểm có số lượng khách hàng lớn gồm: Hạc Thành, Bỉm Sơn - Hà Trung, Nghi Sơn, Nông Cống, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Yên Định. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, bình đẳng, minh bạch, đúng pháp luật cho khách hàng.

Nguyễn Lương