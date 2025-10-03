Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Nguyễn Lương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, từ ngày 10/10/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh. Khách hàng chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản thông qua Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp nhận hồ sơ và rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, từ ngày 10/10/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh. Khách hàng chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản thông qua Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp nhận hồ sơ và rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện.

Theo đó, tại TTHCC cấp tỉnh, công ty sẽ cử 01 giao dịch viên thuộc Đội quản lý khách hàng khu vực Hạc Thành làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm; tại các xã trung tâm (thuộc địa bàn các huyện cũ), mỗi Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) cử 01 CBCNV đảm nhiệm vai trò giao dịch viên.

Bộ phận một cửa tại TTHCC tỉnh sẽ tiếp nhận yêu cầu cấp điện cho tổ chức/cá nhân tự xây dựng trạm biến áp có tổng công suất > 2.000 kVA đấu nối vào lưới trung áp; tiếp nhận hồ sơ cấp điện cho tổ chức/cá nhân tự xây dựng trạm biến áp ≤ 2.000 kVA tại khu vực TP Thanh Hóa cũ đấu nối vào lưới trung áp. TTHCC cấp xã sẽ tiếp nhận yêu cầu cấp điện cho tổ chức/cá nhân tự xây dựng trạm biến áp chuyên dùng có tổng công suất ≤ 2.000 kVA đấu nối vào lưới trung áp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện theo quy định, các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan sẽ phối hợp với khách hàng lập thỏa thuận đấu nối, thực hiện các bước khảo sát hiện trường, lập phương án cấp điện, đấu nối và giám sát thi công theo đúng tiến độ. Trong quá trình làm việc, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các giao dịch viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn khách hàng; theo dõi, cập nhật và báo cáo tiến độ xử lý hồ sơ, phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về Phòng Kinh doanh để kịp thời tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo giải quyết.

Giai đoạn đầu, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ triển khai thí điểm tại 7 khu vực kinh tế trọng điểm có số lượng khách hàng lớn gồm: Hạc Thành, Bỉm Sơn - Hà Trung, Nghi Sơn, Nông Cống, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Yên Định. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, bình đẳng, minh bạch, đúng pháp luật cho khách hàng.

Nguyễn Lương

Từ khóa:

#Công ty Điện lực Thanh Hóa #Cấp điện #TTHCC #Giải quyết #Một cửa liên thông #Triển khai #TP Thanh Hóa #Thủ tục #Trung tâm hành chính công #Hồ sơ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hành trình của động lực và khát vọng (Bài 1): Chuyển động mạnh mẽ từ các trung tâm kinh tế động lực, trụ cột tăng trưởng

Hành trình của động lực và khát vọng (Bài 1): Chuyển động mạnh mẽ từ các trung tâm kinh tế động lực, trụ cột tăng trưởng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các trung tâm kinh tế động lực có sự chuyển động mạnh mẽ, các trụ cột tăng trưởng được kích hoạt hiệu quả, tạo xung lực thúc đẩy kinh tế - xã hội Thanh Hóa...
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trước thực trạng các hộ gia đình bỏ ruộng không sản xuất, HTX Cơ giới hóa nông nghiệp công nghệ cao Hiền Khuê, xã Yên Trường đã tích tụ đất đai và liên kết với các hộ dân sản xuất gần 200ha lúa/vụ. Ngoài ra, HTX còn triển khai các dịch vụ cơ giới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long