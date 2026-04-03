Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ

Trong xu thế chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành cấp nước - một lĩnh vực thiết yếu, tác động trực tiếp tới sản xuất và đời sống Nhân dân, đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, vận hành và phục vụ. Với phương châm hành động “Nước sạch từ tâm - Vươn tầm đẳng cấp”, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phát triển bền vững.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành tại công ty.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong toàn đơn vị; đưa các lĩnh vực từ quản lý, vận hành đến kinh doanh và chăm sóc khách hàng vào lộ trình số hóa.

Ông Lê Trung Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa cho biết: "Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực quản trị, vận hành. Thông qua đó, công ty hướng tới bảo đảm cấp nước an toàn, giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh".

Trong lĩnh vực quản trị, điều hành, các phần mềm chuyên ngành như: Quản lý khách hàng (CityWork), Quản lý tài sản (eKMap Solutions), Văn phòng điện tử (eOffice)... được triển khai đồng bộ. Trong đó, phần mềm CityWork đã được áp dụng tại tất cả các chi nhánh của công ty từ đầu năm 2025. Việc ứng dụng công nghệ giúp hoạt động khai thác dữ liệu diễn ra nhanh chóng, chính xác; thông tin được cập nhật, lưu trữ khoa học; đồng thời tiết kiệm thời gian, nhân lực, nâng cao hiệu quả quản trị.

Tại các nhà máy nước và trạm bơm, nhiều thiết bị hiện đại, tự động hóa cũng đã được đầu tư, cho phép giám sát từ xa, kiểm soát chặt chẽ các thông số kỹ thuật như: lưu lượng, áp lực, chất lượng nước theo thời gian thực. Cùng với đó, hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước bằng công nghệ số đang từng bước được hoàn thiện. Các tuyến ống, điểm đấu nối, khu vực tiêu thụ được số hóa trên nền tảng dữ liệu tập trung, giúp đơn vị dễ dàng theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ rò rỉ, thất thoát nước.

Cùng với đổi mới, số hóa trong quản trị, công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng. Việc triển khai hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR... đã mang lại nhiều tiện ích. Hiện nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 60%, với tỷ lệ doanh thu đạt gần 76%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cho doanh nghiệp.

Hệ thống lắng lọc nước sạch tự động.

Bên cạnh đó, hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/24 giờ, cùng các kênh tương tác trực tuyến như zalo, facebook... giúp công ty tiếp nhận, xử lý đầy đủ, kịp thời ý kiến phản ánh, kiến nghị của khách hàng.

Trong định hướng phát triển, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 3% đến 3,5%/năm. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Với những giải pháp đồng bộ, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Cẩm Tú