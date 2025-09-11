Công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ cao tốc

Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6), Cục Cảnh sát giao thông công khai số điện thoại cá nhân của lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Danh sách số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Việc công khai số điện thoại nhằm mục đích tiếp nhận phản ánh, góp ý từ người dân liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc do Phòng 6 quản lý, phụ trách.

Người dân và các tổ chức có thể gọi điện hoặc nhắn tin (SMS, Zalo) đến các số điện thoại được công khai để phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông hoặc góp ý về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh thông tin qua các kênh khác như: trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát giao thông; số điện thoại trực ban của Cục Cảnh sát giao thông (cố định: 06923.42608 hoặc di động: 0995.67.67.67); số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); tổng đài 19008099 (tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc do Phòng 6 quản lý).

