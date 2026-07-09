Công đoàn phường Hạc Thành thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên

Chiều 9/7, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Công đoàn phường Hạc Thành ra mắt Tổ tư vấn pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn phường Hạc Thành đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng công nhân như thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, tham gia các hoạt động từ thiện...

Điện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Những tháng cuối năm 2026, Công đoàn phường Hạc Thành tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); 80 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa; tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; thành lập nghiệp đoàn cơ sở theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh...

Điện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và phường Hạc Thành trao quà cho các em học sinh.

Dịp này Công đoàn phường Hạc Thành đã trao 10 suất quà là bộ bút chấm đọc tiếng Anh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 10 học sinh là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt Tổ tư vấn pháp luật để lắng nghe, hỗ trợ pháp lý miễn phí về Luật lao động, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác liên quan đến đoàn viên, người lao động; ra mắt mô hình “Bản đồ số - địa chỉ công đoàn số”.

Tố Phương