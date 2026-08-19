Trên quê hương cách mạng Yên Lộ

Làng Yên Lộ xưa (nay là thôn Thiệu Vũ, xã Thiệu Tiến) là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi gắn liền với nhiều hoạt động của các cán bộ cách mạng trong thời kỳ 1930-1945, nay đang khởi sắc từng ngày. Mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên khắp đường làng, ngõ xóm đang bừng lên sức sống mới với sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng niềm vui hân hoan của người dân.

Người dân thôn Thiệu Vũ, xã Thiệu Tiến tìm hiểu về Di tích lịch sử cách mạng đình Yên Lộ.

Dưới mái đình Yên Lộ nhuốm màu thời gian, bà Trần Thị Hiền (74 tuổi), người trông coi di tích, hằng ngày gắn bó với công việc quét dọn và hương khói trong đình. Trong không gian yên bình đó, bà tự hào kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện lịch sử về tinh thần đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương gắn với cụm di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: đình, nghè, chùa Yên Lộ.

Làng Yên Lộ trước kia còn gọi là làng An Lộ, hay làng Lỗ. Tại đình làng, từ năm 1930-1945, nhiều sự kiện lịch sử cách mạng đã diễn ra. Các đồng chí cán bộ, đảng viên và các hội quần chúng do Đảng lãnh đạo thường xuyên lấy đình Yên Lộ là địa điểm họp dân để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng một cách hợp pháp.

Theo tư liệu còn lưu giữ tại địa phương, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình còn là nơi hội họp của nhiều cơ quan, đoàn thể của tỉnh và huyện. Đặc biệt, tháng 5/1950, tại đây đã diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ IV, đề ra phương hướng lãnh đạo Nhân dân thực hiện chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng.

Giai đoạn 1930-1945, chùa Yên Lộ là địa điểm hoạt động của cán bộ cách mạng. Năm 1935, đồng chí Hoàng Văn Quế là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sau này là Huyện ủy viên Huyện ủy Thiệu Hóa (tháng 8/1945) ra trông chùa để hoạt động cách mạng. Thời kỳ 1935-1936, Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiều lần tổ chức hội nghị củng cố tổ chức, củng cố phong trào tại ngôi chùa này. Từ đó trở đi, việc liên hệ giữa cán bộ cách mạng trong tỉnh, trong huyện, tổng đều lấy chùa làm điểm hẹn gặp để trao đổi hoặc họp kín một cách thuận lợi. Với địa thế kín đáo và dễ thoát hiểm khi bị kẻ thù tấn công nên chùa Yên Lộ luôn là điểm dừng chân của các chiến sĩ cách mạng.

Trải qua thời gian cùng với những thăng trầm của lịch sử, có thời kỳ chùa xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với Nhân dân địa phương, con em xa quê và du khách thập phương, chùa Yên Lộ đã được xây dựng khang trang nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh tịnh, bình yên vốn có trước kia.

Nằm dưới chân núi Yên Lộ là di tích nghè Yên Lộ. Năm 1930, tại đây đã tổ chức lễ kết nạp hội viên Nông hội đỏ. Năm 1934, nghè Yên Lộ là nơi in ấn tài liệu cách mạng; năm 1935, chứng kiến lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5 do đồng chí Lê Chủ tổ chức và diễn thuyết...

Với những giá trị nổi bật về lịch sử và văn hóa, năm 2000, chùa, nghè, đình Yên Lộ được công nhận là Cụm di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Những địa điểm đó không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thôn Thiệu Vũ luôn chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Thiệu Vũ, cho biết: “Sau khi sáp nhập với thôn Cẩm Vân, làng Yên Lộ xưa đổi tên thành thôn Thiệu Vũ. Dẫu thay đổi cách gọi nhưng mạch nguồn cách mạng vẫn thấm đẫm vào đất và con người nơi đây. Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, từ năm 2023 đến nay, thôn đã huy động xã hội hóa được trên 3 tỷ đồng đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng nhà văn hóa thôn Cẩm Vân (cũ), nhà văn hóa thôn Yên Lộ (cũ)...”.

Bên cạnh đó, Nhân dân còn tự nguyện hiến trên 1.200m2 đất để mở rộng các tuyến đường và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy. Đường làng mở rộng, mọi người luôn có ý thức trong việc xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch- đẹp - an toàn. Nhân dân trong thôn cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn Thiệu Vũ đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Về thôn Thiệu Vũ, thăm cụm di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: đình, chùa, nghè Yên Lộ không chỉ hiểu rõ hơn về tinh thần đấu tranh hào hùng của con người nơi đây mà còn chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của vùng quê trong thời kỳ mới. Với truyền thống cách mạng, các thế hệ đã và đang viết tiếp trang sử vàng của quê hương, góp sức xây dựng Thiệu Tiến trở thành miền quê giàu bản sắc và đáng sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu