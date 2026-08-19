[SỐNG ĐẸP] Những người mẹ đặc biệt
(Baothanhhoa.vn) - Có những đứa trẻ lớn lên khi thiếu vắng vòng tay của cha mẹ, nhưng hành trình trưởng thành của các em chưa bao giờ đơn độc. Bằng sự sẻ chia và tình yêu thương, những người mẹ “áo xanh” đã lặng lẽ trở thành điểm tựa, đồng hành cùng các em qua từng ngày, từng năm tháng trưởng thành. Không sinh thành nhưng bằng những yêu thương bình dị, họ đã gieo thêm niềm tin, chắp cánh ước mơ để các em tự tin bước về phía tương lai.
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