Thắp sáng làng quê, tô xanh cuộc sống

Đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần, người dân thôn Hà Đông, xã Quảng Bình cùng nhau tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Trên các trục đường, không khí lao động diễn ra sôi nổi, người quét dọn, thu gom rác thải, người thì cẩn thận tỉa hàng rào xanh, chăm sóc các tuyến đường hoa. Những việc làm thiết thực đó, góp phần tạo nên diện mạo quê hương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội viên phụ nữ xã Quảng Bình vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh.

Chị Lê Thị Lan, người dân thôn Hà Đông chia sẻ: “Đây là việc làm thường xuyên của người dân trong thôn nhiều năm qua. Không cần phải loa thông báo hay nhắc nhở nhau, cứ đến ngày này là các gia đình chủ động mang dụng cụ ra dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh. Hàng ngày, đi trên các tuyến đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, mọi người đều vui và càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường".

Theo bà Trần Thị Luyện, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hà Đông: Để tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn cùng với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu mình là người trực tiếp hưởng lợi từ phong trào này. Đồng thời, trong quá trình thực hiện luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từ đó phong trào sẽ có sức lan tỏa và ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, 98% hộ dân tham gia đóng góp thu gom rác thải vệ sinh môi trường, 85% hộ có thùng rác trước nhà, mỗi gia đình luôn chủ động dọn vệ sinh môi trường xung quanh, rác thải được phân loại tại nguồn và tập kết đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, người dân còn tích cực trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng được lắp ở 95% các tuyến đường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và cảnh quan nông thôn ngày càng khởi sắc.

Không chỉ thôn Hà Đông mà tại nhiều khu dân cư khác trên địa bàn xã, việc giữ gìn vệ sinh môi trường đã trở thành nền nếp trong cuộc sống thường ngày của người dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Bình Phạm Sỹ Hùng, cho biết: “Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp trong toàn xã. MTTQ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; đưa các nội dung về bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, “Ngày chủ nhật xanh” vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM”. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể thống nhất cách làm và giao cụ thể từng công trình, phần việc để các tổ chức đảm nhiệm”.

Từ những cách làm cụ thể, phù hợp với thực tiễn và phát huy vai trò tự quản của người dân, xã Quảng Bình đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào với nhiều mô hình hiệu quả. Tiêu biểu là Hội LHPN xã với các mô hình: “Nhà sạch - ngõ đẹp”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Chi hội phụ nữ xanh - sạch - đẹp”. Hội đã vận động được hơn 1.000 lượt hội viên tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”; trồng hơn 500 cây xanh và chăm sóc hoa, cây xanh, duy trì nhiều tuyến đường tự quản. Đoàn thanh niên xã cũng là lực lượng nòng cốt trong việc thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, tham gia xây dựng cảnh quan NTM, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Không chỉ trực tiếp tham gia dọn vệ sinh mà các đoàn viên còn tích cực tuyên truyền nhắc nhở người dân phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường chung...

Sau hơn 1 năm thực hiện phong trào thi đua, đến nay, toàn xã lắp đặt được 330 cột đèn điện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Xã ra quân tổng vệ sinh môi trường được 615 buổi, thu gom xử lý hàng chục tấn rác thải, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Từ những việc làm thiết thực gắn với thực tiễn, phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp ở xã Quảng Bình đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi người dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu