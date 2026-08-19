Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh ngày càng tạo được sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, không chỉ nâng cao hiểu biết pháp luật trong ĐVTN, mà còn hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phát quạt tay có in nội dung giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu nhi.

Xác định công tác TTPBGDPL trong ĐVTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn. Thiếu tá Lê Duy Linh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: Các nội dung TTPBGDPL được ban tổ chức đa dạng, phong phú, như tuyên truyền trực quan tại các trường học, khu dân cư, tổ chức các chương trình sân khấu hóa, tiểu phẩm, giao lưu hỏi đáp, xây dựng các video clip, sản phẩm truyền thông trực quan. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực, sát với tình hình thực tế như phòng, chống các loại tội phạm lừa đảo, tội phạm ma túy, tội phạm cố ý gây thương tích, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông...

Mới đây tại xã Vĩnh Lộc, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình truyền thông phòng, chống ma túy trong ĐVTN, học sinh trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, ĐVTN, học sinh đã được báo cáo viên Công an tỉnh thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy hiện nay và tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, bản thân, gia đình và xã hội; trang bị kiến thức nhận diện các loại ma túy phổ biến, đặc biệt là các loại ma túy núp bóng thực phẩm, nước uống, thuốc lá điện tử, bánh kẹo... Đồng thời, ĐVTN, học sinh cũng được trang bị kỹ năng phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và những phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đã cho ra mắt và thực hiện có hiệu quả công trình thanh niên “Ứng dụng mô phỏng phòng, chống lừa đảo” dưới hình thức game, trò chơi trực tuyến, tạo điều kiện để người dùng trải nghiệm, nhập vai cả “kẻ lừa đảo” và “người bị hại” thông qua 30 kịch bản mô phỏng lừa đảo với 90 tình huống tương tác. Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã thu hút gần 10.000 lượt truy cập, con số này cho thấy sức lan tỏa cũng như hiệu quả của việc đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật trong thời đại số.

Nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong ĐVTN, Tỉnh đoàn đã chủ động đưa các nội dung về TTPBGDPL vào chương trình hoạt động hằng năm và chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật trong tháng thanh niên, các hoạt động tình nguyện, chương trình đồng hành với thanh niên và các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác TTPBGDPL, tích cực đăng tải nội dung tuyên truyền trên website Tuổi trẻ Thanh Hóa, fanpage Tỉnh đoàn Thanh Hóa và hệ thống trang mạng xã hội của các cấp bộ đoàn.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tổ chức trên 850 hoạt động TTPBGDPL, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường... thu hút trên 120 nghìn lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 42 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng TTPBGDPL cho hơn 3.800 lượt cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ.

Ngoài ra, toàn tỉnh đang duy trì hiệu quả các mô hình TTPBGDPL, như: “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” và hơn 450 câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thông qua các hoạt động đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho ĐVTN, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh tại các địa phương, đơn vị.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt