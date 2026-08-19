Phạt tới 2 triệu đồng, vẫn còn tình trạng chó thả rông không rọ mõm

Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8/2026, quy định phạt từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ hoặc không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Tuy nhiên, ghi nhận tại phường Hạc Thành cho thấy, tình trạng chó không được rọ mõm vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Vẫn còn tình trạng chó không rọ mõm tại nơi công cộng

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Công viên Hội An, phường Hạc Thành cho thấy, vào thời điểm có đông người dân đến tập thể dục, đi bộ, một số người vẫn đưa chó vào khu vực công cộng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn.

Chó thả rông, không rọ mõm tại công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Một số trường hợp chó được chủ dắt bằng dây nhưng không đeo rọ mõm. Có trường hợp chó di chuyển tự do trong khu vực công viên, chủ nuôi không trực tiếp kiểm soát, trong khi đây là nơi thường xuyên có người già, trẻ em và người dân tập thể dục, vui chơi.

Chó chạy tự do, không được kiểm soát trong khu vực vui chơi của trẻ em.

Việc chó không được rọ mõm, không kiểm soát khi xuất hiện tại nơi đông người tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chỉ cần vật nuôi bất ngờ lao về phía người đi bộ, chạy bộ hoặc trẻ em cũng có thể khiến người dân hoảng sợ, mất kiểm soát, dẫn đến té ngã, va chạm hoặc bị chó cắn.

Đáng chú ý, tình trạng chó thả rông không chỉ gây mất an toàn mà còn đặt ra nguy cơ liên quan đến bệnh dại. Khi bị chó cắn, người dân có thể phải điều trị dự phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý, trong khi bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Theo ông Nguyễn Đình Nam ở phường Hạc Thành - thường xuyên tập thể dục tại Công viên Hội An, việc đưa chó đến nơi công cộng nhưng không rọ mõm cần được chấn chỉnh.

“Không phải con chó nào cũng hung dữ, nhưng người đi đường không thể biết trước nó sẽ phản ứng như thế nào. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, chỉ cần chó bất ngờ chạy đến cũng có thể khiến các cháu hoảng sợ. Chủ nuôi nên chủ động rọ mõm và giữ chó bằng dây khi đưa ra nơi công cộng”, ông Nam cho biết.

Thực tế, quy định về quản lý chó nuôi ở nơi công cộng đã được pháp luật quy định cụ thể. Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cá nhân không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng có thể bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ nuôi, hạn chế nguy cơ chó tấn công người và bảo đảm an toàn tại các khu vực công cộng. Tuy nhiên, từ quy định đến việc chấp hành vẫn cần một quá trình. Nếu người dân chưa nhận thức đầy đủ, trong khi việc kiểm tra, nhắc nhở và xử lý chưa thường xuyên, tình trạng chó thả rông tại khu vực công cộng vẫn có nguy cơ tiếp diễn.

Không để quy định chỉ dừng ở mức nhắc nhở

Bà Bùi Thị Lý ở phường Hạc Thành cho rằng, "việc quản lý chó nuôi cần được thực hiện thường xuyên, nhất là tại các khu vực tập trung đông người. “Người nuôi chó phải có trách nhiệm với vật nuôi của mình. Nếu chó chạy ra đường, đuổi theo người hoặc cắn người thì hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến người bị hại mà chủ nuôi cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc rọ mõm, xích và dắt chó khi ra ngoài là cần thiết”.

Không chỉ tại các công viên, trên nhiều tuyến phố của phường Hạc Thành cũng dễ bắt gặp chó thả rông, không đeo rọ mõm.

Bên cạnh ý thức của người dân, công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm cũng cần được tăng cường. Đặc biệt tại các công viên, khu vui chơi, địa điểm công cộng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành quy định của chủ nuôi. Bởi nếu chỉ tuyên truyền mà thiếu kiểm tra, xử lý, quy định khó phát huy đầy đủ hiệu quả. Ngược lại, việc xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức, tạo thói quen tuân thủ quy định trong cộng đồng.

Đối với người nuôi chó, việc đeo rọ mõm, xích giữ và có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng không chỉ nhằm tránh bị xử phạt. Đây trước hết là trách nhiệm đối với sự an toàn của những người xung quanh.

Chấp hành quy định về rọ mõm, xích giữ và dắt chó khi ra nơi công cộng chính là góp phần xây dựng không gian sinh hoạt an toàn, văn minh cho cộng đồng.

Nam Phương