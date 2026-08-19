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Thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Chỉ 42 thí sinh đạt trên 8 điểm Toán

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Trong 326 thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, 58 em có điểm Toán dưới trung bình, chỉ 42 em đạt từ 8 điểm trở lên.

Thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Chỉ 42 thí sinh đạt trên 8 điểm Toán

Trong 326 thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, 58 em có điểm Toán dưới trung bình, chỉ 42 em đạt từ 8 điểm trở lên.

Thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Chỉ 42 thí sinh đạt trên 8 điểm Toán

Chỉ 42/326 thí sinh thi lại tốt nghiệp ở trường chuyên Tuyên Quang đạt từ 8 điểm môn Toán trở lên. Ảnh minh họa: Đỗ Trung

Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 19/8 công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 dành cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo thống kê, môn Toán có 326 thí sinh dự thi, với điểm trung bình 6,24. Trong số này, 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, trong khi 58 em có điểm dưới 5.

Kết quả này thu hút sự chú ý khi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt đầu, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng có 299 trong tổng số 328 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, sau đó cơ quan chức năng phát hiện sai phạm tại điểm thi.

Thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Chỉ 42 thí sinh đạt trên 8 điểm Toán

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Chỉ 42 thí sinh đạt trên 8 điểm Toán

Tại kỳ thi lần 2 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, có 326 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn Toán có đủ 326 thí sinh, còn môn Ngữ văn có 324 thí sinh tham gia.

So với kỳ thi đầu tiên, có 2 thí sinh tự do không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, hai thí sinh này hiện đã là sinh viên tại các trường đại học ở Hà Nội và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi lại để xét tuyển.

Ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, các thí sinh đăng ký dự thi những môn tự chọn theo tổ hợp đã lựa chọn. Tiếng Anh là môn có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất, với gần 200 em. Tiếp theo là Vật lý với 140 thí sinh; Hóa học và Lịch sử cùng có 113 thí sinh, trong khi Sinh học và Địa lý có gần 40 thí sinh lựa chọn.

Bộ GD&ĐT đánh giá kỳ thi lại diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi các môn có cấu trúc và độ khó tương đương với đề thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11-12/6.

Bảo lưu nguyện vọng xét tuyển đại học

Liên quan đến quyền lợi xét tuyển đại học của thí sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết toàn bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được lưu giữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Chỉ 42 thí sinh đạt trên 8 điểm Toán

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn đến hết ngày 23/8. Ảnh minh họa: Đỗ Trung

Khi kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật, hồ sơ của các thí sinh đủ điều kiện sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ.

Về nguyên tắc, thí sinh thi lại vẫn phải đáp ứng các điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm chuẩn và yêu cầu của từng chương trình như những thí sinh khác.

Phương án xử lý được đặt ra theo hướng bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả thi hợp lệ, đồng thời không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập của các thí sinh khác.

Sau khi biết điểm, thí sinh có thể đối chiếu kết quả của mình với điểm chuẩn và các nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đáp ứng điều kiện trúng tuyển, các trường đại học sẽ thực hiện xét tuyển theo năng lực và nguyện vọng của thí sinh.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT đối với nhóm thí sinh này sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/8. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn đến hết ngày 23/8, trong khi việc công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo, nếu có, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào 28/8.

Nguồn: https://vtv.vn/thi-lai-o-chuyen-tuyen-quang-chi-42-thi-sinh-dat-tren-8-diem-toan-100260819082642079.htm

Từ khóa:

#Trường THPT #Kỳ thi tốt nghiệp THPT #Tuyên Quang #Kết quả #Bộ giáo dục và đào tạo #Nguyện vọng xét tuyển #Điểm thi #Xét tuyển đại học #môn Toán #Giáo dục đại học

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