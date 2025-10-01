Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Sáng 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quyết định cho Tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm bác sĩ Hoàng Hữu Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa giữ chức Giám đốc Bệnh viện. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm tính từ ngày 1/10/2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu giao nhiệm vụ cho Tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị trao quyết định bổ nhiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc mừng bác sĩ Hoàng Hữu Trường được tín nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trọng trách lớn đối với sự phát triển của bệnh viện nói riêng và ngành Y tế tỉnh nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quá trình công tác, kinh nghiệm và những đóng góp nổi bật của bác sĩ Hoàng Hữu Trường trong nhiều năm qua. Trên cương vị mới, đồng chí bày tỏ tin tưởng Tân Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết, cùng Ban Giám đốc xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với chủ trương mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, xứng đáng với vị trí vai trò cánh chim đầu đàn của ngành y tế, với sự kỳ vọng cũng như niềm tin của người bệnh.

Tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Hoàng Hữu Trường, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Hoàng Hữu Trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Hoàng Hữu Trường – Tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa bày tỏ vinh dự khi được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, giữ vững y đức, phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần cống hiến. Đồng thời nhấn mạnh sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức, người lao động xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tập trung đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm.

Tân Giám đốc khẳng định sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển chuyên môn chuyên sâu, góp phần đưa Bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Tại hội nghị cũng đã công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ, được nghỉ công tác điều hành Bệnh viện kể từ ngày 1/10/2025, chờ nghỉ hưu kể từ ngày 1/11/2025 theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường tặng hoa Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ CK2 Lê Văn Sỹ.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tặng hoa tri ân cống hiến của Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ CK2 Lê Văn Sỹ.

Ghi nhận đánh giá cao nỗ lực cống hiến của Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ CK2 Lê Văn Sỹ, đã có nhiều đóng góp, lãnh đạo xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn bằng kinh nghiệm, tâm huyết trách nhiệm của bản thân, bác sĩ Lê Văn Sỹ tiếp tục theo dõi đồng hành, tham gia góp ý, hỗ trợ, tiếp tục kế thừa, kết nối truyền thống bệnh viện, đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát triển một cách toàn diện, trở thành điểm sáng trong hệ thống bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, là địa chỉ tin cậy của người bệnh.

Tô Hà