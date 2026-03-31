Công bố danh mục nguồn nước mặt liên quốc gia và nguồn nước mặt liên tỉnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1004/QĐ-BNNMT về việc ban hành Danh mục nguồn nước mặt liên quốc gia thuộc 173 sông, suối, kênh, rạch; và Danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh thuộc 516 sông, suối, kênh, rạch và 34 hồ trọng điểm trên phạm vi cả nước.

Các danh mục nguồn nước mặt quan trọng trên được cập nhật từ mã sông, tên sông, từng lưu vực sông, nguồn nước chảy ra, chiều dài (km) của sông tại Việt Nam; chiều dài của sông tại từng tỉnh, thành phố; vị trí đầu sông và vị trí cuối sông (tọa độ, xã, phường, tỉnh, thành phố).

Đáng chú ý, danh mục nước mặt liên tỉnh thuộc các hồ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật rõ tên hồ chứa (hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy lợi - thủy điện), nguồn nước khai thác, thuộc lưu vực sông, dung tích toàn bộ (triệu m3), dung tích hữu ích, thuộc các tỉnh, thành phố cụ thể.

Trong đó, một số hồ có dung tích toàn bộ với lượng nước lớn trên 9 triệu m3 như: Hồ Hòa Bình (hồ chứa thủy điện) trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Sơn La có dung tích toàn bộ 9.862 triệu m3; hồ Sơn La (hồ chứa thủy điện) trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có dung tích 9.260 triệu m3.

Một số hồ có dung tích toàn bộ với lượng nước trên 1 triệu m3 như: Hồ Dầu Tiếng (hồ chứa thủy lợi) tại Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai 1.580 m3; hồ Cửa Đạt (hồ chứa thủy lợi - thủy điện) tại Thanh Hóa, Nghệ An 1.450 m3; hồ Ia Ly (hồ chứa thủy điện) tại tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai 1.037 m3.

Các hồ có dung tích toàn bộ với lượng nước trên 700 triệu m3, như: Hồ Sê San 4 (hồ chứa thủy điện) tại Quảng Ngãi, Gia Lai 893,3 triệu m3; hồ Lai Châu (hồ chứa thủy điện) tại Lai Châu, Điện Biên 799,7 m3; hồ Buôn Tua Srah (hồ chứa thủy điện) tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng 786,9 triệu m3.

Một số có dung tích trên 100 triệu m3 như: Hồ Trung Sơn (hồ chứa thủy điện) nằm trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La 348,5 triệu m3; hồ Cấm Sơn (hồ chứa thủy lợi - thủy điện) tại Bắc Ninh, Lạng Sơn 229,25 triệu m3; hồ Bản Mồng (hồ chứa thủy lợi - thủy điện) tại Đắk Lắk, Lâm Đồng 224,78 triệu m3; hồ Srêpốk 3 (hồ chứa thủy điện) tại Đắk Lắk, Lâm Đồng 218,99 triệu m3.

Theo cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, việc ban hành hai danh mục nguồn nước mặt quan trọng trên nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Tài nguyên nước 2023, qua đó phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực, tăng cường phối hợp giữa các địa phương và trong hợp tác quốc tế đối với các nguồn nước xuyên biên giới.

So với quy định trước đây, Quyết định 1004/QĐ-BNNMT đã thay thế Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm cập nhật đầy đủ, đồng bộ hơn hệ thống nguồn nước mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, gia tăng nhu cầu khai thác và sử dụng nước.

Danh mục nguồn nước mặt liên quốc gia và liên tỉnh được xác định là căn cứ quan trọng để các bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ như lập quy hoạch tài nguyên nước, thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước, kiểm soát khai thác, sử dụng và phòng, chống ô nhiễm, suy thoái nguồn nước.

Việc ban hành hai danh mục trên cũng là nền tảng để thúc đẩy quản trị tài nguyên nước theo hướng hiện đại, minh bạch, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia và phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

Theo TTXVN