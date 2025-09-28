Công an xã Vạn Xuân gặt lúa giúp dân trước khi bão số 10 đổ bộ

Do ảnh hưởng của mưa bão, từ đêm 26/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gây mưa lớn diện rộng. Tại xã Vạn Xuân, đêm 27/9, do mưa lớn kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2 ha lúa của hơn 200 hộ dân ở thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hoá bị đổ rạp và ngập trong nước, nguy cơ mất trắng...

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, gần 6h sáng Chủ Nhật ngày 28/9/2025, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cùng các lực lượng quân sự, thanh niên, phụ nữ xã khẩn trương xuống đồng chạy đua với thời gian để gặt lúa giúp bà con nhân dân thôn Ná Mén thu hoạch kịp thời, bảo vệ thành quả lao động trước những tác động của thiên tai.

Không khí làm việc hết sức khẩn trương và trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã nhanh chóng lan tỏa đến các hộ dân trên địa bàn. Nhiều gia đình do hoàn cảnh khó khăn về nhân lực, nhất là các hộ có người già, neo đơn... đã rất xúc động và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã.

Ông Hoàng Văn Khảng ở thôn Ná Mén chia sẻ: "Gia đình tôi có 4 sào lúa nằm ở vùng trũng thấp sắp đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên nhà neo người, vợ tôi bị bệnh nằm ốm liệt giường, con cái thì đi làm ăn xa. Hôm nay gia đình tôi rất cảm kích và biết ơn các chú Công an xã và các lực lượng đã đến giúp gia đình thu hoạch lúa đem về nhà, nếu không bão vào thì 2 vợ chồng nhà tôi chắc là mất trắng số lúa này”.

Theo Đại úy Nguyễn Hồng Khang, Trưởng Công an xã Vạn Xuân cho biết: Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để vừa xây dựng, triển khai phương án ứng phó, vừa tổ chức di dời tài sản cho hàng chục hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời phối hợp rà soát diện tích hoa màu của các hộ dân có nguy cơ bị ngập lụt, hư hỏng do bão để tuyên truyền, vận động và đến giúp đỡ Nhân dân thu hoạch. Hôm nay, đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng trực tiếp đến cánh đồng thôn Ná Mén để động viên các lực lượng và giúp đỡ Nhân dân thu hoạch lúa màu”.

Những việc làm kịp thời, ý nghĩa và nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân, không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, luôn đồng hành và sẻ chia cùng bà con trong mọi hoàn cảnh, trở thành điểm tựa tin cậy, vững chắc “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Văn Thiện (CTV)