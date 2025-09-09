Công an xã Thăng Bình bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Thông tin từ Công an xã Thăng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại cơ quan công an.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 7/9/2025, anh N.K.T, sinh năm 1985, trú tại thôn Thọ Khang, xã Thăng Bình đến Công an xã trình báo, khoảng 2 giờ 50 phút cùng ngày, gia đình anh bị kẻ gian lẻn vào sân nhà, trộm cắp 1 xe mô tô nhãn hiệu Exciter, mang biển kiểm soát 36B6-967.60, màu sơn xanh đen.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy tìm đối tượng. Qua điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1995, trú tại thôn Tuy Yên, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an xã Thăng Bình đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Huy. Tại cơ quan Công an, Huy đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Văn Huy khai nhận còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại Hà Nội và xã Nông Cống (Thanh Hóa). Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 xe mô tô và 1 xe máy điện là tang vật mà Huy trộm cắp được.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Thăng Bình tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương và CTV