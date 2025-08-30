Công an vào cuộc điều tra vụ học sinh đánh nhau trong trường học

Công an xã Hoằng Phú đã vào cuộc xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ học sinh Trường THPT Hoằng Hoá 2 đánh nhau, tung clip lên mạng xã hội.

Hình ảnh học sinh bị thương do đánh nhau tại Trường THPT Hoằng Hóa 2.

Trước đó, sáng 29/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nam sinh đánh nhau trong khuôn viên trường học. Đáng chú ý, một trong hai học sinh bị thương khá nghiêm trọng, chảy máu ở phần đầu, sau đó học sinh này đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu Trưởng trường THPT Hoằng Hóa 2, xã Hoằng Phú xác nhận, clip hai học sinh đánh nhau xuất hiện ngày 29/8 trên mạng xã hội đúng là diễn ra tại trường. Ngay sau sự việc xảy ra nhà trường đã kịp thời đưa học sinh bị thương vào bệnh viện điều trị. Hiện Công an đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân, sau khi có kết luận chính thức của Công an, nhà trường sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.

