Công an tỉnh bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Ngày 11/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về việc bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh.

Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ người dân.

Theo đó, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc tăng cường thời gian làm việc để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp đó là: Tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính và ngày thứ bảy hàng tuần.

Trong đó, ngoài thời gian làm việc theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ phục vụ thêm các khung giờ sau: Từ thứ hai đến thứ sáu: từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00.

Thứ bảy hàng tuần: Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 15/9/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Địa điểm tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Thanh Hóa . Địa chỉ: 01 Đỗ Huy Cư, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 02373.986.555 để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để công dân, doanh nghiệp chủ động hơn trong công việc và thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Quốc Hương