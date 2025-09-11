Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

Công an tỉnh bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về việc bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh.

Công an tỉnh bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Ngày 11/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về việc bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh.

Công an tỉnh bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ người dân.

Theo đó, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc tăng cường thời gian làm việc để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp đó là: Tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính và ngày thứ bảy hàng tuần.

Trong đó, ngoài thời gian làm việc theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ phục vụ thêm các khung giờ sau: Từ thứ hai đến thứ sáu: từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00.

Thứ bảy hàng tuần: Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 15/9/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Địa điểm tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Thanh Hóa . Địa chỉ: 01 Đỗ Huy Cư, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 02373.986.555 để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để công dân, doanh nghiệp chủ động hơn trong công việc và thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Quốc Hương

Từ khóa:

#công an tỉnh #trả kết quả #lý lịch tư pháp #Hồ sơ #Hỗ trợ #bộ phận một cửa #Thông báo #phường Hạc Thành #Xử lý vi phạm hành chính #giải quyết thủ tục hành chính

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh

Pháp luật
Ngày 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về...
Giữ bình yên cho thôn làng

Giữ bình yên cho thôn làng

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, tuyến giao thông từ Quốc lộ 1A nối với Quốc lộ 45 đoạn qua xã Hoằng Phú lên nút giao cao tốc Bắc - Nam có lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại tăng cao đột biến. Tại chốt ngã tư trên cung đường này, các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long