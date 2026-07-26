Con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro tuyên bố tranh cử Tổng thống Brazil

Ngày 25/7, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10, với cam kết cắt giảm thuế, tăng cường trấn áp tội phạm và tiếp nối đường lối chính trị của cha mình.

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Brazil. Ảnh: Reuters.

Lễ công bố được tổ chức tại thành phố Sao Paulo với sự tham dự của đông đảo người ủng hộ. Đáng chú ý, Tổng thống Argentina Javier Milei trực tiếp có mặt để bày tỏ sự ủng hộ, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi thông điệp qua video chúc mừng ứng cử viên của đảng Tự do (PL). Chương trình cũng phát một thông điệp do trí tuệ nhân tạo tái tạo giọng nói của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người hiện đang bị quản thúc tại gia vì liên quan đến cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử.

Trong bài phát biểu, ông Flavio Bolsonaro khẳng định sẽ tiếp nối di sản chính trị của cha, đồng thời cam kết thúc đẩy các chính sách giảm thuế và bảo đảm an ninh.

Tổng thống Argentina Javier Milei cũng có bài phát biểu chỉ trích chính quyền của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và bày tỏ tin tưởng ông Flavio Bolsonaro có thể đưa Brazil đi theo một hướng đi mới.

Theo kết quả khảo sát, Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva đang dẫn trước ông Flavio Bolsonaro. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, chiến dịch của ông Flavio Bolsonaro được đánh giá sẽ đối mặt với không ít thách thức. Những tháng gần đây, uy tín của ông bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với một chủ ngân hàng đang bị điều tra, cùng những bất đồng công khai với cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Bolsonaro. Ngoài ra, quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi sau khi Washington áp thuế đối với hàng hóa Brazil.

Theo kết quả khảo sát của Datafolha công bố ngày 24/7, nếu cuộc bầu cử bước vào vòng hai, Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva đang dẫn trước ông Flavio Bolsonaro với tỷ lệ 48% so với 43%, nới rộng khoảng cách so với cuộc thăm dò hồi tháng trước.

Bên cạnh đó, ứng cử viên của đảng Tự do cũng gặp khó khăn trong việc mở rộng liên minh khi nhiều đảng trung hữu vẫn lựa chọn giữ lập trường trung lập thay vì công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông. Dù vậy, những người ủng hộ vẫn bày tỏ tin tưởng ông Flavio Bolsonaro có thể tạo ra sự thay đổi trên chính trường Brazil trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

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