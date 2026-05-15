Quý Lộc cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động sát thực tiễn

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã Quý Lộc đã khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã bằng các chương trình hành động sát thực tiễn. Qua đó, từng bước hiện thực hóa quyết tâm đổi mới, phát triển.

Lãnh đạo xã Quý Lộc khảo sát, đánh giá vùng lúa năng suất, chất lượng cao trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quý Lộc, Lê Xuân Trường cho biết: “Để bảo đảm nghị quyết đại hội không chỉ nằm trên giấy, Thường trực Đảng ủy xã đã tổ chức buổi làm việc với chi ủy chi bộ các thôn trên địa bàn nhằm trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất từ cơ sở. Sự tương tác hai chiều này giúp Đảng ủy xã nắm bắt những vấn đề thực tế, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Xã đã huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm của xã. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm gắn với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030...".

Để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, Đảng ủy, UBND xã xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai. Trước hết, xã đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, gắn với tích tụ tập trung đất đai, xây dựng, phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn phù hợp với lợi thế của địa phương như: Vùng lúa năng suất, chất lượng 100ha mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần sản xuất lúa thông thường; vùng sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh 5ha; vùng sản xuất rau, hoa, quả trong nhà lưới, nhà màng 0,2ha theo chuẩn VietGAP, cho thu nhập 250 - 500 triệu đồng/ha/năm... Qua đó, nâng cao giá trị và hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn. Đồng thời xã cũng thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, công nghệ cao gắn với xây dựng cơ sở chế biến thực phẩm tập trung.

Cùng với đó, xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn duy trì và mở rộng sản xuất. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp của xã như: thu hút đầu tư, sản xuất, chế biến đá, chế tạo sản phẩm máy nông nghiệp tại cụm công nghiệp có diện tích 70ha trên địa bàn thị trấn Yên Lâm cũ; thu hút đầu tư các ngành nghề giày da, chế biến nông sản, chế biến thực phẩm... vào cụm công nghiệp 29,5ha...

Bên cạnh đó, xã cũng đã rà soát, đánh giá lại các tuyến đường giao thông nông thôn, đồng thời huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ; sửa chữa cải tạo các nhà lớp học, trạm y tế, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, đường giao thông các thôn, cải tạo nâng cấp các công trình thủy lợi, đường nội đồng tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững...

Xã tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, ưu tiên phát triển các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm yếu thế; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, từng bước xây dựng chính quyền số, công dân số, phấn đấu đưa xã vào nhóm dẫn đầu của tỉnh trong cải cách hành chính và chuyển đổi số cấp cơ sở. Đảng bộ xã Quý Lộc đang tạo ra những thay đổi tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Bài và ảnh Minh Khanh