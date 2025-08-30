Clevermann & GMI chính thức trở thành đối tác chiến lược

Nhằm mang đến giải pháp học tập và làm việc tại Đức chất lượng, Clevermann đã chính thức trở thành đối tác chiến lược của GMI – Viện Đức tại Malaysia. Sự hợp tác này đã giúp cho học viên Việt Nam cơ hội tiếp cận kỳ thi TELC một cách bài bản và chuyên nghiệp. Clevermann và GMI cam kết đồng hành, trang bị cho người trẻ hành trang vững chắc để chinh phục ước mơ học tập và làm việc tại Đức.

Clevermann & GMI – Từ hợp tác bền chặt đến đối tác chiến lược

Ngày 12/08/2025, tại Malaysia, Ban lãnh đạo Clevermann và GMI – Viện Đức Malaysia đã ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình mang đến giải pháp thi TELC minh bạch – an toàn – ổn định cho cộng đồng người Việt Nam học tiếng Đức. Buổi lễ được tổ chức long trọng, dưới sự chứng kiến của đông đảo chuyên gia ngành giáo dục, chính thức nâng tầm mối quan hệ hai bên.

Theo nội dung thỏa thuận, Clevermann sẽ chính thức trở thành đơn vị đồng tổ chức kỳ thi TELC trực tiếp tại GMI với quy mô ổn định 300 suất thi chuyên biệt mỗi tháng. Đặc biệt, các thí sinh dự thi tại GMI – đơn vị được TELC GmbH cấp phép trực tiếp sẽ đảm bảo tính minh bạch trong thi cử và hạn chế tình trạng thi cử tiêu cực phổ biến hiện nay như: Hủy kết quả thi, thi cử thiếu an toàn, thí sinh không nhận được bằng gốc,...

Clevermann đã hợp tác cùng GMI từ năm 2023 để tổ chức các kỳ thi TELC cho ứng viên Clevermann tại Malaysia. Trong hơn hai năm qua, 5 kỳ thi TELC đã được tổ chức thành công, ứng viên nhận bằng gốc chỉ sau 4–6 tuần, nhiều bạn cũng đã thành công bay sang Đức thực hiện ước mơ. Trong suốt quá trình đó, ứng viên được Clevermann và GMI đồng hành với nhiều hỗ trợ chuyên biệt, đảm bảo cả tính chuyên môn lẫn trải nghiệm thi cử trọn vẹn.

Lời giải thi chứng chỉ an toàn, minh bạch cho thí sinh Việt Nam

Từ giữa năm 2024, việc thi cử thiếu minh bạch và không đảm bảo kết quả chứng chỉ TELC đã trở thành rào cản lớn trên hành trình đến Đức của các bạn trẻ. Trước thực trạng đó, hợp tác chiến lược giữa Clevermann và GMI chính là “lời giải” giúp thí sinh Việt Nam tiếp cận kỳ thi TELC một cách ổn định, minh bạch và có định hướng rõ ràng.

Clevermann - Làm Việc & Định Cư CHLB Đức đảm bảo rằng học viên của mình sẽ tiếp cận kỳ thi TELC theo lộ trình rõ ràng, ổn định và minh bạch. Mỗi tháng, 300 suất thi TELC được dành riêng tại GMI cho ứng viên Clevermann, giúp học viên chủ động lên kế hoạch học tập, đăng ký thi và sắp xếp lịch trình du học hay đi làm tại Đức một cách chính xác.

Quyền lợi chuyên biệt cho thí sinh Clevermann

Điểm nổi bật của sự hợp tác này chính là gói quyền lợi chuyên biệt mà Clevermann và GMI mang đến cho thí sinh. Khi đăng ký thi TELC thông qua Clevermann, thí sinh sẽ nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt, bao gồm:

300+ suất thi ưu tiên mỗi tháng từ GMI dành riêng cho ứng viên Clevermann.

Học bổng Du học nghề Đức cho ứng viên điểm cao, thái độ tích cực.

Luyện thi cùng chuyên gia ngôn ngữ Đức.

Đi thi kết hợp du lịch khám phá thủ đô Kuala Lumpur.

Chính sách hỗ trợ chuyên biệt & xuyên suốt từ Clevermann và GMI.

Clevermann – Đồng hành cùng cộng đồng người học tiếng Đức Việt Nam

Sự kiện hợp tác chiến lược với GMI đã mở ra một trang mới trên hành trình phát triển của Clevermann. Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy tiếng Đức, Clevermann còn trực tiếp mang đến giải pháp thi cử chính thống, an toàn và minh bạch cho cộng đồng người học Việt Nam.

Đến với Clevermann, việc đăng ký thi TELC sẽ không còn là nỗi lo, mà trở thành cơ hội ổn định và đầy đủ quyền lợi cho thí sinh. Clevermann cam kết tiếp tục đồng hành cùng các bạn trẻ Việt Nam, mang đến những giải pháp thiết thực, mở rộng cánh cửa học tập, nghề nghiệp và tương lai tại Đức.

Đồng hành cùng Clevermann, thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ học tiếng Đức để lấy bằng cấp, mà còn học để mở rộng tương lai, học để vươn ra thế giới. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.