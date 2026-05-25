SLNA trụ hạng sau vòng 24 V.League 2025/26; Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26 sau 22 năm chờ đợi

Indonesia nhận tin không vui, tuyển Việt Nam tăng cơ hội vô địch AFF Cup; Cristiano Ronaldo vắng mặt trong đội hình vĩ đại nhất lịch sử World Cup của Alan Shearer; Vòng hạ màn Premier League 2025/26: West Ham xuống hạng, Bruno Fernandes lập kỷ lục kiến tạo... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (25/5).

Vòng đấu thứ 24 chứng kiến những biến động mạnh mẽ ở cả hai đầu bảng xếp hạng V.League. Đáng chú ý nhất, Sông Lam Nghệ An đã chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Becamex TP.HCM.

Sông Lam Nghệ An có thắng lợi quan trọng trước Becamex TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Hên ghi bàn cho Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1 để vươn lên vị trí thứ 3, đẩy Becamex TP.HCM rơi vào tình thế hiểm nghèo với nguy cơ xuống hạng hiện hữu.

Cuộc đua trụ hạng đang trở nên vô cùng khốc liệt giữa các đội như Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng, HAGL và PVF-CAND khi chỉ còn 2 vòng đấu.

Ở nhóm trên, cục diện ngôi á quân vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thể Công - Viettel. Với phong độ và điểm số hiện tại, các vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến khó lường và đầy cảm xúc.

Indonesia nhận tin không vui, tuyển Việt Nam tăng cơ hội vô địch AFF Cup

Đội tuyển Indonesia vừa nhận tin không vui khi tân HLV John Herdman xác nhận sẽ không thể triệu tập các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu cho AFF Cup 2026. Do giải đấu không diễn ra trong lịch FIFA Days, các CLB châu Âu có quyền từ chối nhả người, buộc Indonesia phải sử dụng đội hình nội binh.

Indonesia không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất tham dự AFF Cup 2026 (Ảnh: PSSI).

Thông tin này được xem là lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Trong khi đối thủ suy yếu, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có lực lượng tinh nhuệ nhất, bao gồm dàn sao nhập tịch chất lượng như Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Cuộc chạm trán giữa hai đội vào ngày 3/8 tới đây trên sân nhà hứa hẹn sẽ mang đến lợi thế quan trọng cho tuyển Việt Nam.

Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26: Kết thúc 22 năm chờ đợi

Sau 22 năm, Arsenal chính thức trở lại đỉnh cao bóng đá Anh khi nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.

Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng hạ màn là cái kết hoàn hảo cho hành trình đầy nỗ lực của thầy trò HLV Mikel Arteta. Với danh hiệu này, Arteta trở thành HLV trẻ nhất lịch sử CLB đưa Arsenal lên ngôi vô địch, trong khi thủ thành David Raya giành Găng vàng với 19 trận giữ sạch lưới.

Arsenal tận hưởng khoảnh khắc đăng quang.

Đội trưởng Martin Odegaard cùng các đồng đội đã tận hưởng khoảnh khắc lịch sử đầy xúc động. Tuy nhiên, “Pháo thủ” sẽ sớm gác lại niềm vui để tập trung cho trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5, hướng tới cú đúp danh hiệu lịch sử. Đây chính là thời đại mới của Arsenal, như lời khẳng định đầy tự hào của Bukayo Saka.

Vòng hạ màn Premier League 2025/26: West Ham xuống hạng, Bruno Fernandes lập kỷ lục kiến tạo

Vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2025/26 diễn ra đầy cảm xúc với những diễn biến trái ngược. Tại Etihad, Man City khép lại kỷ nguyên Pep Guardiola bằng thất bại ngược dòng 1-2 trước Aston Villa.

Ollie Watkins ghi bàn gỡ hòa cho Aston Villa (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Man Utd kết thúc mùa giải ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Brighton, nơi Bruno Fernandes chính thức thiết lập kỷ lục mới với 21 pha kiến tạo trong một mùa giải.

Cầu thủ Man Utd ăn mừng cùng Fernandes (Ảnh: Getty).

Cuộc đua trụ hạng cũng chính thức an bài khi West Ham United phải nói lời chia tay Ngoại hạng Anh sau 14 năm, dù đã thắng Leeds 3-0, do Tottenham Hotspur giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton để tự quyết số phận.

West Ham xuống chơi ở Championship mùa sau (Ảnh: Getty).

Như vậy, West Ham cùng Burnley và Wolves là ba cái tên phải xuống chơi tại Championship mùa tới. Mùa giải đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, đánh dấu sự chia ly của những huyền thoại và sự thay đổi trong bản đồ bóng đá Anh.

Cristiano Ronaldo vắng mặt trong đội hình vĩ đại nhất lịch sử World Cup của Alan Shearer

Huyền thoại bóng đá Anh, Alan Shearer, vừa công bố đội hình tiêu biểu xuất sắc nhất lịch sử World Cup, gây chú ý khi không có tên siêu sao Cristiano Ronaldo.

Danh sách này hội tụ những huyền thoại như Gianluigi Buffon trong khung gỗ, bộ tứ hậu vệ trứ danh Cafu, Roberto Carlos, Bobby Moore, Franz Beckenbauer cùng hàng tiền vệ đẳng cấp gồm Zinedine Zidane và Xavi.

Trên hàng công, Shearer ưu tiên bốn cái tên đã khẳng định vị thế tại đấu trường thế giới: Pele, Diego Maradona, Lionel Messi và “Người ngoài hành tinh” Ronaldo de Lima.

Thành tích tệ hại của C.Ronaldo ở vòng knock-out World Cup (Ảnh: BR).

Sự vắng mặt của C.Ronaldo được lý giải bởi việc anh chưa từng một lần vô địch World Cup, dù sở hữu sự nghiệp lẫy lừng với gần 1.000 bàn thắng. Danh sách của Shearer một lần nữa khẳng định, World Cup vẫn là đỉnh cao mà CR7 khao khát chinh phục.

