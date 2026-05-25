Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từ phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng

Những năm gần đây, phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng ở các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Thiệu Quang phát triển mạnh. Nhiều tốp, đội, câu lạc bộ (CLB) văn nghệ hoạt động hiệu quả. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nhiều hoạt động thể thao được xã Thiệu Quang tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Đông Mỹ được thành lập năm 2022. Bên cạnh nhiệm vụ tập hợp các thế hệ gắn kết, hỗ trợ nhau cải thiện đời sống kinh tế, tinh thần và sức khỏe, CLB còn thành lập các đội văn nghệ, thể thao. Thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao được triển khai đều đặn, giúp người cao tuổi chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng sống ngay tại cộng đồng. Tham gia hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập, bà Lê Thị Nhung (76 tuổi) cho biết: “Từ ngày tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của CLB, tôi thấy tinh thần ngày càng minh mẫn hơn, các bệnh của tuổi già cũng thuyên giảm nhiều”.

Hiện thôn Đông Mỹ đang duy trì hoạt động 2 CLB là CLB dưỡng sinh và CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và các đội văn hóa - văn nghệ, thể thao của hội đoàn thể. Không chỉ thường xuyên luyện tập, các đội văn nghệ còn tổ chức giao lưu với các đội, nhóm, CLB khác trên địa bàn xã và các xã lân cận, dịp hội làng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của các đoàn thể. Mỗi lần biểu diễn văn nghệ, các thành viên đều hăng say tập luyện nhiều hơn với mong muốn mang lời ca, tiếng hát đến gần hơn với mọi người. Qua hoạt động của các đội văn nghệ và các CLB, nhận thức cộng đồng của người dân trong thôn được nâng lên, tinh thần đoàn kết được củng cố, góp phần cải thiện toàn diện đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Lê Văn Thế, trưởng thôn Đông Mỹ cho biết: “Hoạt động văn nghệ, thể thao là kênh tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng Nhân dân. Tham gia các hoạt động thể dục thể thao quần chúng đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, mang lại hiệu quả cao về sức khỏe, tạo không khí phấn khởi sau những giờ lao động vất vả, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận động, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa của các tổ chức và cá nhân trong thôn”.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Kế hoạch hành động số 38-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Quang ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng của văn hóa trong phát triển văn hóa - xã hội của địa phương. Đồng thời tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Thiệu Quang toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học và hiện đại, phù hợp với bản sắc địa phương...

Nhằm đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, lễ hội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, thúc đẩy phong trào văn nghệ, thể thao trên địa bàn xã, góp phần cổ vũ động viên phong trào thi đua lao động, sản xuất. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao từ xã đến thôn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống, tạo ra phong trào văn hóa văn nghệ sổi nổi và theo hướng chiều sâu, đồng thời đảm bảo được tính trang trọng tôn nghiêm. Các chương trình văn nghệ, thể thao được tổ chức theo nhiều hình thức linh hoạt, nhiều tiết mục tự biên, tự diễn do lực lượng văn nghệ quần chúng dàn dựng, thể hiện sinh động nét đẹp văn hóa truyền thống và đời sống lao động sản xuất của người dân địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia.

Qua các phong trào đã góp phần xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với cộng đồng, các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương được bảo tồn, phát huy. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng đời sống văn hóa dần được nâng cao, việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng văn minh, tiết kiệm, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các hủ tục...

Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thiệu Quang cho biết: "Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục thể thao đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp địa bàn dân cư. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội, người dân trong xã được giao lưu, học hỏi, gìn giữ và phát huy giá trị đời sống văn hóa tinh thần, tạo tình đoàn kết, hiểu biết, tôn trọng, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Bài và ảnh: Minh Khanh