Ngày hội cờ vua trí tuệ tại Giải Chess 36 mở rộng 2026

Sáng 24/5, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Minhchess36 phối hợp tổ chức Giải cờ vua nhanh Chess 36 mở rộng lần thứ I năm 2026, thu hút đông đảo kỳ thủ phong trào, học sinh và các câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đồng thời góp phần xây dựng sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho học sinh và những người yêu thích cờ vua trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự đến dự, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Tổ chức và chúc giải đấu thành công tốt đẹp.

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào tranh tài ở nhiều nội dung. Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi với nhiều ván cờ hấp dẫn, thể hiện sự tập trung, tư duy chiến thuật và bản lĩnh của các vận động viên, đặc biệt là những kỳ thủ nhỏ tuổi.

Theo ông Trịnh Văn Đông, HLV trưởng Đội tuyển Cờ vua Thanh Hóa, các giải đấu phong trào như Chess 36 mở rộng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển phong trào cờ vua học đường, đồng thời là cơ hội để phát hiện, tuyển chọn những gương mặt tiềm năng cho cờ vua Thanh Hóa trong tương lai.

Nhiều phụ huynh có mặt từ sớm, ngồi dõi theo từng ván đấu của con em mình. Sự hào hứng lan tỏa trong suốt giải đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao trí tuệ đầy màu sắc và ý nghĩa.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Chúng tôi mong muốn giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn là sân chơi để các em học sinh giao lưu, rèn luyện tư duy và phát triển niềm đam mê với môn cờ vua”.

Trong những năm gần đây, đặc biệt vào dịp hè, cờ vua đang trở thành một trong những bộ môn thể thao trí tuệ thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia tập luyện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ giúp phát triển tư duy logic và khả năng tập trung, cờ vua còn được nhiều phụ huynh lựa chọn như một hoạt động bổ ích giúp các em rèn luyện kỹ năng, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử trong kỳ nghỉ hè.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho những kỳ thủ đạt thành tích xuất sắc ở mỗi nhóm tuổi.

Giải cờ vua nhanh Chess 36 mở rộng lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua học đường và thể thao trí tuệ tại Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hoàng Sơn