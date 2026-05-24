Điền kinh đổi mới để vươn tầm

Sau những thăng trầm, những năm qua đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa đang nỗ lực mạnh mẽ trong việc trẻ hóa, chuyển giao lực lượng, đồng thời, tiếp tục đầu tư cho các vận động viên (VĐV) trọng điểm, với mục tiêu nâng tầm đẳng cấp ở đấu trường quốc gia, quốc tế.

Các vận động viên đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa nỗ lực tập luyện.

Giai đoạn 2010-2019 là thời điểm điền kinh Thanh Hóa khẳng định sự lớn mạnh về cả chất và lượng. Minh chứng là hàng loạt huy chương danh giá và số lượng VĐV đỉnh cao hiện diện trên đấu trường quốc nội, khu vực và châu lục. Tiếp nối thế hệ đi trước như Trần Văn Sỹ, Lê Thị Phương, Nguyễn Thị Phương, những Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lê Trọng Hinh, Lương Văn Thao... đã ghi dấu ấn lớn cho thể thao Thanh Hóa nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Dù vậy, kể từ sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, SEA Games 32 năm 2023, từ đơn vị luôn nằm trong tốp đầu toàn quốc, Thanh Hóa dần tụt xuống thứ hạng sâu hơn và bị nhiều tỉnh, thành vượt mặt ở cả giải trẻ và giải vô địch quốc gia. Về lực lượng thì chưa có gương mặt trẻ nào thực sự tài năng, đủ sức thay thế những VĐV đã giải nghệ hoặc sắp sang sườn dốc sự nghiệp.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Điền kinh Việt Nam, đồng thời là HLV trưởng đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa Trần Văn Sỹ cho biết: “Theo tôi nguyên nhân chính là sự thiếu đồng bộ trong công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ. Giải quyết cũng không dễ khi trong xã hội hiện đại nhiều gia đình không còn tha thiết cho con theo thể thao; các giải điền kinh ở cơ sở quy mô và chất lượng thấp; giáo viên thể dục ở cơ sở cũng ít quan tâm đến việc phát hiện tài năng thể thao hơn xưa. Ngoài ra Điền kinh là môn thể thao thuộc nhóm I - nhóm các môn Olympic đã và đang được nhiều tỉnh, thành, ngành trên cả nước quan tâm, đầu tư mạnh mẽ. Điều này khiến cuộc cạnh tranh ở các giải đấu khốc liệt, mình sa sút, bạn mạnh lên cũng là lẽ thường”.

Bên cạnh đó năm 2023, HLV trưởng đội tuyển Điền kinh khi đó là Lưu Văn Hùng chuyển sang đội tuyển Triathlon (ba môn phối hợp), nhiều VĐV đã thành danh của đội như Hà Văn Nhật, Lê Thị Bích, Bùi Văn Dũng, Lê Thị Lan cũng chuyển sang bộ môn mới này gây khó khăn cho lực lượng. Làm sao để khi bước sang giai đoạn chuyển giao, vừa đảm bảo được lớp VĐV kỳ cựu và thế hệ kế cận cùng thi đấu và cùng tạo ra thành tích là câu hỏi từng đau đầu những người làm công tác huấn luyện đội tuyển điền kinh.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Thanh Hóa đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ, thể hiện quyết tâm trong việc duy trì sự hiện diện trên các sân chơi quốc gia, quốc tế, vừa bảo đảm sự kế cận, tạo nền tảng cho những tính toán lâu dài. Bên cạnh đó là nỗ lực đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, linh hoạt giáo án huấn luyện từ các HLV.

Qua thời gian bền bỉ xây dựng lực lượng, hiện đội tuyển điền kinh có 8 HLV và 42 VĐV, trong đó có 9 VĐV tuyến tỉnh, 11 VĐV tuyến trẻ và 22 VĐV tuyến năng khiếu. Điều đáng mừng là sau những khoảng lặng, điền kinh Thanh Hóa cũng đã trình làng nhiều gương mặt trẻ (sinh năm 2008 đến 2010) và đã tỏa sáng tại các giải quốc gia. Tiêu biểu như 3 VĐV ở đội tuyển trẻ quốc gia là: Lê Thị Thảo, Quách Ngọc Minh, Mai Thị Ngọc Anh; các “sao mai” triển vọng Nguyễn Ngọc Thảo My, Bùi Thị Hồng Hạnh, Phạm Cao Đức Anh, Phạm Quốc Anh... Đồng thời vẫn còn đó một số gương mặt kỳ cựu, là đầu tàu dẫn dắt thế hệ trẻ như 2 gương mặt của đội tuyển quốc gia là Quách Thị Lan và Bùi Thị Thu Hà cùng với Trương Thị Thu ở nội dung nhảy sào.

Năm 2024, đội tuyển điền kinh giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ tại Giải vô địch điền kinh quốc gia. Năm 2025 tại Giải điền kinh Cúp Tốc độ điền kinh Thanh Hóa giành tổng cộng 5 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Tại SEA Games 33, Quách Thị Lan giành tấm HCV lịch sử cho thể thao nước nhà. Mới nhất vào tháng 3 vừa qua các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCB tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong. Điều đó cho thấy với sự đầu tư nghiêm túc, điền kinh đã vươn lên, hái “quả ngọt”.

Theo HLV trưởng Trần Văn Sỹ, với những mục tiêu lớn mà trước mắt là đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm, điền kinh Thanh Hóa sẽ tập trung vào các nhóm nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là các nội dung thế mạnh như 400m, 400m vượt rào, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m, bán marathon, các cự ly chạy tiếp sức, nhảy sào và nhóm kỹ thuật như 7 môn phối hợp, nhảy xa, nhảy ba bước nữ hoặc nhảy cao. Đây là những nội dung đòi hỏi tư duy phân tích - tổng hợp của VĐV và không đòi hỏi nhiều về đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời có khả năng tạo đột phá. Bên cạnh đó là việc phát hiện và đào tạo VĐV trẻ tiếp tục được triển khai sớm, với lộ trình rõ ràng để hướng đến các mục tiêu dài hạn.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Nguyễn Ngọc Hài cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh việc bảo đảm tốt nhất điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, trung tâm cùng ban huấn luyện đội tuyển linh hoạt trong công tác huấn luyện, tiếp tục tạo điều kiện, để các VĐV được tham gia tập huấn tại đội tuyển quốc gia, thi đấu tại các giải để học hỏi kinh nghiệm, rèn bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao thành tích. Từ việc đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tăng cường đổi mới huấn luyện, đào tạo trẻ, tôi tin tưởng rằng điền kinh này sẽ sớm mang về những thành tích vang dội, xứng tầm là môn thể thao thế mạnh trong lịch sử từ trước tới nay của thể thao Thanh Hóa”.

Bài và ảnh: Anh Tuân