Đội bét bảng V.League tạo địa chấn; Chung kết Champions League PSG - Arsenal diễn ra vào khung giờ “siêu đẹp” cho khán giả Việt

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình nghi vấn sai phạm tài chính với FIDE; Bruno Fernandes giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2025/26; Xu hướng chưa từng có tại World Cup 2026; Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (24/5).

Đội bét bảng V.League tạo địa chấn

Vòng 24 V.League 2025/26 tối 23/5 chứng kiến bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hải Phòng nhờ cú đúp của Makaric, qua đó rút ngắn khoảng cách với nhóm an toàn và đẩy PVF-CAND trở lại vị trí cuối bảng.

Nỗ lực đã giúp SHB Đà Nẵng giành 3 điểm quan trọng trước CLB Hải Phòng (Ảnh: VPF).

Trong khi đó, CLB Ninh Bình dù vươn lên dẫn trước nhưng để CLB Công an TP.HCM gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng. Ở cặp đấu còn lại, HAGL và Thanh Hóa cũng cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến cuộc đua trụ hạng trở nên cực kỳ khốc liệt khi HAGL hiện chỉ còn hơn nhóm nguy hiểm 3 điểm.

Xếp hạng V.League sau chiến thắng của Đà Nẵng ở vòng 24. Ảnh: VPF.

Với hai vòng đấu cuối, cục diện dưới đáy bảng xếp hạng vẫn vô cùng khó lường khi SHB Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm quật cường để ở lại giải đấu cao nhất.

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình nghi vấn sai phạm tài chính với FIDE

Trước cáo buộc của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) về dấu hiệu sai phạm tài chính tại hai khóa đào tạo HLV ở Hải Phòng và TP.HCM, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã gửi văn bản giải trình khẩn cấp. Tổ chức này khẳng định quy trình đào tạo tuân thủ quy định và việc thanh toán học phí đang chờ hóa đơn từ FIDE.

Ông Nguyễn Minh Thắng (giữa), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam được đề cập trong văn bản của FIDE liên quan đến tài chính khi tổ chức 2 lớp đào tạo HLV tại Việt Nam. (Ảnh: Liên đoàn cờ Việt Nam)

Vụ việc tập trung vào ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn, với nghi vấn học viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản chính thức. FIDE đã bày tỏ quan ngại về sự minh bạch tài chính và bảo lưu quyền chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng Việt Nam xử lý nếu xác định có sai phạm trong việc thu phí chứng chỉ không đúng quy định.

Bruno Fernandes giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2025/26

Tiền vệ Bruno Fernandes vừa chính thức được Ban tổ chức Premier League vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/26. Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ đỉnh cao của ngôi sao người Bồ Đào Nha, khi anh đóng góp 8 bàn thắng và dẫn đầu danh sách kiến tạo với 20 đường chuyền thành bàn.

Bruno Fernandes nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự xuất sắc của Bruno là nguồn cảm hứng lớn giúp Manchester United lột xác ngoạn mục, từ vị trí cận kề nhóm xuống hạng mùa trước vươn lên đứng thứ ba chung cuộc và giành vé dự Champions League.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Haaland hay các ngôi sao từ Arsenal, danh hiệu này là sự ghi nhận hoàn hảo cho vai trò “nhạc trưởng” đầy bản lĩnh của anh tại sân Old Trafford mùa này.

Chung kết Champions League PSG - Arsenal diễn ra vào khung giờ “siêu đẹp” cho khán giả Việt

Trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày thứ Bảy (30/5) trên sân Puskas Arena (Hungary). Đây là thay đổi mang tính chiến lược từ UEFA nhằm giúp người hâm mộ tại nước chủ nhà và khán giả toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam, có thể thưởng thức trận cầu đỉnh cao một cách trọn vẹn thay vì khung giờ 02h00 sáng như thường lệ.

Trận chung kết Champions League PSG vs Arsenal diễn ra vào 23h00 giờ Việt Nam ngày thứ Bảy (30/5).

Việc thi đấu sớm giúp giảm áp lực an ninh, tạo không gian thân thiện cho các gia đình và giúp người hâm mộ tận hưởng trọn vẹn lễ hội sau trận.

Về chuyên môn, đây là màn so tài hấp dẫn giữa PSG của Luis Enrique và Arsenal của Mikel Arteta, hứa hẹn một cái kết bùng nổ cho mùa giải châu Âu năm nay.

Xu hướng chưa từng có tại World Cup 2026

World Cup 2026 ghi nhận một cột mốc lịch sử khi có đến 31 trên tổng số 48 đội tuyển đặt niềm tin vào các huấn luyện viên (HLV) nước ngoài, chiếm gần 2/3 số đội tham dự. Đây là tỷ lệ HLV ngoại cao kỷ lục, cho thấy bóng đá thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy chiến thuật không biên giới.

HLV nước ngoài thống trị World Cup 2026.

Những chiến lược gia hàng đầu như Carlo Ancelotti (Brazil), Thomas Tuchel (Anh) hay Mauricio Pochettino (Mỹ) đều đang dẫn dắt các đội tuyển lớn. Trong khi đó, Argentina tiếp tục khẳng định vị thế “cường quốc xuất khẩu HLV” với số lượng chiến lược gia đông đảo tại giải đấu.

Xu hướng này biến World Cup 2026 không chỉ là cuộc tranh tài của các quốc gia, mà còn là đấu trường giao thoa tư duy bóng đá toàn cầu đầy mới mẻ.

Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức

Trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức diễn ra ngày 23/5 tại Berlin, Harry Kane đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đẳng cấp, giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart với tỷ số 3-0. Chiến thắng này không chỉ giúp “Hùm xám” giành danh hiệu Cúp Quốc gia thứ 21 trong lịch sử mà còn đánh dấu cột mốc 61 bàn thắng của Kane trong mùa giải.

Harry Kane nâng danh hiệu Cup Quốc gia Đức. Ảnh: Reuters

Với chiến tích này, Kane đã có cho mình danh hiệu thứ 4 cùng Bayern. Về phía đội bóng, đây là chiếc Cúp Quốc gia đầu tiên của họ kể từ năm 2020. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo người Anh cùng sự vững chắc của tập thể đã khép lại một mùa giải đầy thách thức, khẳng định vị thế thống trị của Bayern tại bóng đá Đức.

