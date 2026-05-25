Judo trẻ Thanh Hóa nỗ lực khẳng định mình ở sân chơi Đông Nam Á

Tại Giải Judo vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 24/5 tại tỉnh Bắc Ninh, các vận động viên trẻ Thanh Hóa đã có màn ra mắt sân chơi cấp khu vực đầy ấn tượng, mang về 5 huy chương cho thể thao tỉnh nhà.

Các võ sĩ trẻ Thanh Hóa giành 1 HCB và 1 HCĐ ở nội dung đối kháng.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 370 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 7 quốc gia trong khu vực, gồm Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Lào. Các nội dung tranh tài bao gồm kata (biểu diễn) và đối kháng dành cho cả hệ vô địch lẫn vô địch trẻ.

Lần đầu được góp mặt tại một giải đấu tầm cỡ Đông Nam Á, các võ sĩ trẻ xứ Thanh đã không để áp lực làm chùn bước. Thi đấu trước nhiều đối thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế, các em vẫn thể hiện bản lĩnh, tự tin bước lên thảm đấu và để lại dấu ấn đáng ghi nhận.

Lý Thị Thùy Linh giành HCB ở hạng cân 78 kg nữ. (Ảnh: Ái Trinh).

Kết thúc giải, đoàn Thanh Hóa giành được 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Nổi bật nhất là Lý Thị Thùy Linh với tấm huy chương bạc hạng cân 78kg nữ hệ trẻ - thành tích xuất sắc với một vận động viên lần đầu thi đấu quốc tế.

Huy chương đồng thuộc về Cao Thị Hậu ở hạng cân 44kg nữ. Ở nội dung kata, ba vận động viên Đinh Huy Hoàng, Nguyễn Văn Thành và A Iếm đóng góp thêm 3 huy chương đồng.

HLV trưởng đội tuyển Judo Thanh Hóa chúc mừng 3 VĐV giành HCĐ tại nội dung quyền biểu diễn kata.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, các vận động viên trẻ Thanh Hóa đã cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu. Việc được tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á là cơ hội quan trọng để các võ sĩ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Kết thúc giải đấu, đội tuyển judo Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn với 33 HCV, 35 HCB và 51 HCĐ, khẳng định vị thế hàng đầu khu vực hiện nay.

