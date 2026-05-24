Hơn 150 VĐV tranh tài môn Điền kinh tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X

Sáng 24/5, giải Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của hơn 150 vận động viên (VĐV) đến từ 17 đoàn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thanh Hoá tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Trong hệ thống các môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X, năm 2026, Điền kinh được xác định là môn thể thao nền tảng, giữ vai trò quan trọng trong phát triển thể lực, ý chí, sức bền và tinh thần thi đấu của VĐV. Tại giải lần này, các VĐV tranh tài ở 26 bộ huy chương, gồm các nội dung: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500 nam, nữ, 3.000m nữ, 5.000m nam, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ và các cự ly chạy tiếp sức.

VĐV thi đấu nội dung đẩy tạ nữ.

Với sự tuyển chọn từ cơ sở, các VĐV tham dự đã thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm cao, chấp hành nghiêm điều lệ và các quy định của giải; đội ngũ trọng tài điều hành khách quan, công tâm, đúng luật; các lực lượng phục vụ phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Các chân chạy tốc độ tranh tài tại nội dung 100m nam.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức đánh giá chất lượng phong trào tập luyện Điền kinh tại các địa phương, đồng thời tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển của tỉnh tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.

Nội dung nhảy cao nam cũng diễn ra gay cấn và hấp dẫn.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các VĐV giành thành tích xuất sắc.

Duy Tính