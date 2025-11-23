Chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, UBND xã Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hướng tới xây dựng mô hình chính quyền hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bá Thước.

Chủ tịch UBND xã Bá Thước Nguyễn Công Đức Anh cho biết: "Để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện đầy đủ các TTHC một cách minh bạch, thuận tiện, UBND xã đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng internet, đường truyền cơ sở dữ liệu chuyên dùng tại UBND xã và bố trí wifi công cộng tại các cơ quan, đơn vị và 36 thôn, phố trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị phục vụ công tác. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính có kết nối đường truyền internet băng rộng, sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm VNPT Ioffice để quản lý và điều hành văn bản; 100% văn bản được phê duyệt, ký số; cấp chứng thư số (chữ ký số) cho cán bộ và lãnh đạo tại các phòng, ban thuộc HĐND, UBND xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công để nâng cao hiệu quả giao dịch điện tử. Triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ như phần mềm quản lý văn bản, hệ thống một cửa điện tử và thư điện tử công vụ, đảm bảo công tác hành chính diễn ra thuận lợi và hiện đại".

Nhằm giảm thời gian, chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức; tổ chức các khóa “Bình dân học vụ số” từ phổ thông đến nâng cao; khuyến khích cán bộ, công chức tham gia các khóa học trực tuyến về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thành lập 36 tổ công nghệ số tại 36 thôn, khu phố để tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, thành viên tổ công tác Đề án 06 tham gia hướng dẫn Nhân dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với đó, thành lập “Tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật” để kịp thời xử lý các sự cố trong quá trình vận hành. Xã đã thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên trang thông tin điện tử của UBND xã. Bố trí bảng niêm yết TTHC tại các địa điểm dễ nhìn, dễ tra cứu, có hình ảnh quy trình và mã QR để người dân tra cứu nhanh; đồng thời số hóa, cập nhật thông tin hồ sơ, ký số các thành phần đầy đủ theo quy định... Đến nay, xã Bá Thước đã đạt trạng thái “xanh” trên bản đồ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia.

Kết quả, từ ngày 1/7 đến 11/11/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bá Thước đã tiếp nhận, xử lý 5.932 hồ sơ; giải quyết trước hạn và đúng hạn 5.825 hồ sơ, đang xử lý trong hạn 106 hồ sơ, chỉ có 1 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến chiếm 67,83%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến 85,4%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,95%. Hiện xã Bá Thước được đánh giá chất lượng phục vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia xếp thứ 17/166 xã, phường trong tỉnh.

Bài và ảnh: Khánh Linh