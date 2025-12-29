Triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nền tảng số từ Trung ương đến cơ sở

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) trong các cơ quan Đảng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác CĐS trong các cơ quan Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, kết nối trực tuyến đến 3.213 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS trong các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS trong các cơ quan Đảng tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo, sau một năm triển khai Đề án CĐS trong các cơ quan Đảng theo Quyết định số 204-QĐ/TW, công tác CĐS đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính nền tảng, đặt cơ sở cho việc hình thành phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trên môi trường số, dựa trên dữ liệu và các nền tảng dùng chung.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

CĐS đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các trụ cột trọng yếu; nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 204 đã được hoàn thành hoặc đạt kết quả rõ nét, tạo nền tảng thống nhất cho việc chuyển sang giai đoạn vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả trong các năm tiếp theo. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, điều phối tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo CĐS trong các cơ quan Đảng được phát huy rõ rệt; CĐS từng bước được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phương thức chỉ đạo, điều hành được đổi mới theo hướng dựa trên dữ liệu, quy trình điện tử và theo dõi, giám sát theo thời gian thực; một số mô hình, nền tảng số đã đi vào vận hành ổn định, được sử dụng thường xuyên trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ tổ chức đảng, đảng viên. Nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về CĐS có chuyển biến tích cực; làm việc trên môi trường số từng bước trở thành nền nếp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tính đến ngày 25/12/2025, Ban Chỉ đạo đã giao 309 nhiệm vụ, trong đó: 189 nhiệm vụ đã hoàn thành (61%); 93 nhiệm vụ đang thực hiện theo tiến độ (30%); 27 nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn (9%).

Hạ tầng số của các cơ quan Đảng được đầu tư đồng bộ, nâng cấp trung tâm dữ liệu, đường truyền, máy chủ và thiết bị mạng, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và khả năng mở rộng.

Đến hết năm 2025, mạng máy tính chuyên dùng có bảo mật đã kết nối tới 100% cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm gửi, nhận văn bản an toàn, thông suốt, đồng thời mở rộng kết nối với các cơ quan trong hệ thống chính trị...

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử ĐCSVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CĐS trong các cơ quan Đảng năm 2025; đồng thời nêu các “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Năm 2026 là năm hành động đột phá, chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo kết quả, từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Bởi vậy, cần đẩy nhanh hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm giá trị pháp lý đầy đủ của hồ sơ điện tử. Đồng thời, tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn triển khai quy trình nghiệp vụ lõi và thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số theo mô hình xử lý toàn trình; hoàn thiện quy định về cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nền tảng số từ Trung ương đến cơ sở; hoàn thành số hóa, tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ lõi; mở rộng hệ thống theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện, triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và các hệ thống chuyên ngành; hình thành kho dữ liệu tập trung, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu và thời gian thực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần hoàn thiện quy trình nghiệp vụ điện tử; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu; xử lý công việc toàn trình trên môi trường số; triển khai Đề án thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử theo hướng tập trung, thống nhất, ưu tiên các thủ tục có phạm vi tác động lớn.

Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, tích hợp các công nghệ tiên tiến (AI, dữ liệu lớn) vào các hệ thống thông tin của Đảng, phục vụ nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo và ra quyết định.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Vận hành hiệu quả hệ thống tiếp nhận “một cửa” để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sử dụng các ứng dụng số. Khắc phục các tồn tại về hạ tầng, bảo đảm điều kiện làm việc trên môi trường số từ Trung ương đến cơ sở; ưu tiên phủ sóng kết nối, trang bị thiết bị đầu cuối; triển khai phương án dùng chung hạ tầng vật lý, quản lý độc lập về logic theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho các ứng dụng dùng chung và công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Rà soát, đánh giá và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CĐS; tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin, nhất là ở cấp cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu triển khai CĐS sâu rộng, bền vững trong toàn hệ thống chính trị...

Quốc Hương