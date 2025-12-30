Khi doanh nghiệp cần “bạn đồng hành công nghệ”

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là câu chuyện mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp. Tại Thanh Hóa, quá trình số hóa đang diễn ra ngày càng rõ nét, song cũng đặt ra nhiều thách thức. Thực tiễn cho thấy, vấn đề doanh nghiệp cần không chỉ là công nghệ hay phần mềm, mà là một “bạn đồng hành công nghệ” đủ am hiểu, đủ năng lực và đủ bền bỉ để cùng doanh nghiệp đi suốt hành trình chuyển đổi số.

Nhân viên siêu thị Go! Thanh Hóa thực hiện kiểm kê hàng hóa bằng thiết bị số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bán lẻ.

Thanh Hóa hiện có hàng chục nghìn doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn. Đây cũng là nhóm chịu nhiều áp lực nhất trước biến động thị trường, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, truy xuất nguồn gốc, quản trị. Chuyển đổi số được nhắc đến nhiều như một “chìa khóa”, nhưng thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực và kinh nghiệm để mở cánh cửa ấy một cách suôn sẻ.

Theo thống kê năm 2025 của UBND tỉnh, khoảng 30% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai chuyển đổi số ở các mức độ khác nhau, chủ yếu tập trung vào những khâu như hóa đơn điện tử, kế toán, bán hàng và quản lý kho. Đây là tín hiệu tích cực, song cũng cho thấy phần lớn doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở bước khởi đầu. Việc khai thác dữ liệu để phục vụ quản trị, dự báo và mở rộng thị trường vẫn còn là khoảng trống lớn.

Không ít doanh nghiệp thừa nhận họ không thiếu công cụ, mà thiếu người “hiểu việc”. Có nơi đầu tư phần mềm quản lý nhưng vẫn phải ghi chép song song vì chưa quen cách vận hành; có doanh nghiệp bán hàng online nhưng đơn hàng rối do kho, kế toán và vận chuyển không kết nối với nhau. Khi công nghệ được tiếp cận rời rạc, thiếu định hướng tổng thể, hiệu quả mang lại thường không tương xứng với chi phí bỏ ra, thậm chí tạo thêm gánh nặng trong vận hành.

Một câu chuyện khác đến từ lĩnh vực logistics - ngành nghề vốn ít được nhắc đến khi nói về chuyển đổi số, nhưng lại chịu áp lực rất lớn về tiến độ và tính chính xác. Tại Công ty TNHH cảng quốc tế Nghi Sơn, khối lượng hàng hóa thông qua cảng mỗi năm lên tới hàng chục triệu tấn, kéo theo yêu cầu cao về điều phối phương tiện, xếp dỡ và quản lý dòng hàng. Trước đây, việc theo dõi tiến độ và phối hợp giữa các khâu chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và báo cáo thủ công, dễ phát sinh chậm trễ khi sản lượng tăng cao. Khi từng bước ứng dụng các giải pháp quản lý logistics và khai thác cảng trên nền tảng số, dữ liệu về tàu ra - vào, xếp dỡ, lưu kho được cập nhật tập trung, giúp đơn vị chủ động hơn trong điều hành, giảm ùn ứ và nâng cao hiệu quả khai thác. Công nghệ ở đây không chỉ giúp “làm nhanh hơn”, mà quan trọng hơn là giúp các quyết định điều phối dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Ở lĩnh vực bán lẻ truyền thống, câu chuyện chuyển đổi số mang màu sắc rất khác. Công ty Dịch vụ thương mại Lam Sơn, đơn vị phân phối hàng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh từng đối mặt với bài toán quen thuộc của nhiều doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa như hàng hóa đa dạng nhưng quản lý tồn kho chưa chặt, doanh thu phân tán theo từng điểm bán, số liệu tổng hợp chậm và thiếu đồng bộ. Trước đây, hoạt động bán hàng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và báo cáo cuối ngày, khiến doanh nghiệp khó theo dõi sát biến động sức mua. Khi được tư vấn triển khai các công cụ quản lý bán hàng trên nền tảng số, kết nối dữ liệu giữa quầy bán, kho và kế toán, dòng hàng ra vào dần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Quan trọng hơn, dữ liệu bán hàng được cập nhật liên tục giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cơ cấu hàng hóa và chương trình khuyến mại theo từng thời điểm, thay vì chỉ “chạy theo” thị trường như trước.

Ở phân khúc bán lẻ hiện đại, vai trò của công nghệ thể hiện rõ nét hơn ở quy mô vận hành và khả năng khai thác dữ liệu. Tại siêu thị Go! Thanh Hóa, mỗi ngày có hàng nghìn lượt giao dịch với lượng hàng hóa luân chuyển lớn, trải rộng ở nhiều nhóm ngành. Trong môi trường đó, bài toán không chỉ là bán được hàng, mà là quản lý tồn kho chính xác, tối ưu trưng bày và dự báo nhu cầu theo từng khung giờ, từng mùa mua sắm. Việc ứng dụng các nền tảng quản lý bán lẻ và phân tích dữ liệu cho phép hệ thống theo dõi doanh thu, lượng tồn và tốc độ xoay vòng hàng hóa theo thời gian thực. Dữ liệu từ điểm bán được kết nối xuyên suốt, giúp đơn vị chủ động điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, chương trình khuyến mại và nhân sự theo hành vi tiêu dùng thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Điểm chung ở các mô hình trên là công nghệ được triển khai từng bước, bám sát năng lực và nhịp vận hành của doanh nghiệp, thay vì làm ồ ạt. “Bạn đồng hành công nghệ” không chỉ cung cấp giải pháp, mà còn cùng doanh nghiệp xác định đúng điểm nghẽn và lộ trình phù hợp, để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định. Thực tế cho thấy, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số hiệu quả thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng đúng chỗ, từ quản lý kho, bán hàng đến theo dõi chi phí, qua đó dần phát huy giá trị lâu dài của dữ liệu và công nghệ.

Ở góc độ quản lý, Thanh Hóa đang chuyển dần từ cách làm mang tính phong trào sang hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo hướng sát thực tiễn hơn. Các hoạt động tư vấn, tập huấn, kết nối doanh nghiệp với đơn vị công nghệ được triển khai theo ngành và quy mô, giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Tỉnh đặt mục tiêu hết năm 2025 có 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử, 100% doanh nghiệp hiện diện trên môi trường số. Hiện nay, kinh tế số đóng góp khoảng 18 - 19% GRDP của tỉnh, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại - dịch vụ tăng nhanh, cho thấy chuyển đổi số đã bước sang giai đoạn cần chiều sâu và tính bền vững hơn.

Chuyển đổi số, suy cho cùng không phải là cuộc chạy đua công nghệ, mà là hành trình thay đổi tư duy quản lý. Khi doanh nghiệp không còn phải loay hoay một mình, mà có những “bạn đồng hành công nghệ” đủ hiểu, đủ kiên nhẫn và đủ thực tế, công nghệ mới thực sự trở thành đòn bẩy phát triển, chứ không phải gánh nặng đầu tư. Và đó cũng chính là cách mà nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đang kiên trì lựa chọn để đi xa hơn, vững vàng hơn trong kỷ nguyên số.

Bài và ảnh: Chi Phạm