Chuyển đổi số thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển

Trong kỷ nguyên số, việc chuyển đổi từ phương thức thương mại truyền thống sang không gian mạng đã trở thành xu hướng tất yếu. Tại Thanh Hóa, quá trình này đang diễn ra mạnh mẽ, trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vượt qua giới hạn địa lý để tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP livestream bán hàng trên nền tảng số.

Nhạy bén trước xu hướng tiêu dùng hiện đại, thời gian qua, HTX cây trồng, vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long đã chủ động đưa các sản phẩm đặc trưng như bột rau má, bột rau má hạt sen, bột rau má đậu xanh... lên các sàn thương mại điện tử uy tín như postmart, voso và sàn giao dịch nông sản an toàn tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, HTX còn tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook để tiếp cận khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Ông Lê Viết Ngọc, giám đốc HTX, cho biết: “Phân phối sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội giúp chúng tôi mở rộng tệp khách hàng, tăng mức độ nhận diện thương hiệu và thuận tiện hơn rất nhiều so với phương thức bán hàng truyền thống. Trung bình mỗi tháng HTX cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn bột sản phẩm các loại. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và tích hợp mã QR nên các nhà phân phối, người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin, so sánh chất lượng, giá cả, đánh giá sản phẩm và chia sẻ trải nghiệm, từ đó tạo ra cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách tự nhiên và hiệu quả".

Trước lợi thế của cuộc cách mạng số, các doanh nghiệp, HTX sản xuất trên địa bàn tỉnh đã tối ưu hóa chi phí, mở rộng thị trường. Trong đó, nhiều đơn vị chủ động đầu tư hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và bán hàng đa kênh... Đặc biệt, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP đang triển khai số hóa mạnh mẽ, như ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, sử dụng mạng xã hội và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử shopee, lazada, tiktok shop hay cổng kết nối cung cầu nông sản vùng miền. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, đưa các sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng cả nước và hướng tới xuất khẩu.

Để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 18/5/2026 về hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Từ sự trợ lực kịp thời của chính quyền và sự nỗ lực, nhạy bén của các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hạ tầng thương mại của tỉnh đã dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường trực tuyến. Theo Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam (EBI), Thanh Hóa đã đạt bước tiến vượt bậc so với mặt bằng chung cả nước. Trong đó, chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng của tỉnh lọt vào top 9 toàn quốc; Chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp giữ vị trí thứ 13 toàn quốc. Đồng thời, có hơn 63% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đã ứng dụng ít nhất một nền tảng số vào quản trị và vận hành.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại của tỉnh vẫn còn đối mặt với một số rào cản như hạ tầng số tại vùng sâu chưa đồng đều, kỹ năng vận hành công nghệ chuyên sâu của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ còn hạn chế...

Nhằm giải quyết các “điểm nghẽn”, tỉnh Thanh Hóa đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 với các tập đoàn công nghệ hàng đầu như MobiFone, MISA, Tập đoàn G. Sự bắt tay này kỳ vọng sẽ mang lại các giải pháp công nghệ toàn diện, từ hạ tầng viễn thông, phần mềm quản lý thông minh cho đến các sàn giao dịch hiện đại.

Những chuyển biến tích cực về chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã khẳng định, đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là “chìa khóa” chiến lược góp phần tạo ra một hệ sinh thái thương mại năng động, minh bạch và bền vững. Đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030.

Bài và ảnh: Lê Thanh