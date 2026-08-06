Tiếp thêm động lực cho tổ công nghệ số cộng đồng

Giữ vai trò là “cánh tay nối dài” của chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang từng ngày hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Chính sách hỗ trợ kinh phí cho tổ CNSCĐ của tỉnh Thanh Hóa không chỉ tạo thêm động lực cho đội ngũ triển khai thực hiện, mà còn góp phần đưa CĐS đi vào thực chất, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Các tổ công nghệ số cộng đồng thôn phối hợp với cán bộ UBND xã Thiệu Hóa hỗ trợ người dân cài đặt tiện ích số trên điện thoại thông minh. Ảnh: Khánh Hòa

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, cầm tay chỉ việc” là những câu chúng ta thường mô tả về hoạt động của tổ CNSCĐ. Đằng sau những lần người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng, thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến là sự đóng góp thầm lặng của các thành viên trong tổ. Mỗi tổ chỉ từ 5 đến 7 thành viên nhưng đang đảm nhận vai trò đưa CĐS đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2028 với mức 3 triệu đồng/tổ/năm và UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 798/QĐ-UBND, bố trí hơn 13 tỷ đồng năm 2026 không chỉ hỗ trợ về kinh phí cho tổ CNSCĐ mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với lực lượng trực tiếp triển khai CĐS ở cơ sở.

Tại xã Thiệu Hóa, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, địa phương có 36 tổ CNSCĐ hoạt động tại 36 thôn. Đến nay, việc chi trả kinh phí hỗ trợ 6 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành theo đúng quy định. Bà Lê Thị Tâm, thành viên tổ CNSCĐ thôn Xuân Quan, cho biết: "Mức hỗ trợ này là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi. Nó không chỉ ghi nhận sự nỗ lực, tạo thêm tinh thần trách nhiệm, giúp các thành viên có thêm động lực để tiếp tục đồng hành, hướng dẫn bà con tiếp cận CĐS”.

Tuy nhiên, khi CĐS ngày càng đi vào chiều sâu thì khối lượng công việc của các tổ cũng tăng lên. Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố từ ngày 1/7/2026, tỉnh Thanh Hóa còn 1.933 thôn, tổ dân phố, tương ứng với 1.933 tổ CNSCĐ. Mỗi tổ vẫn gồm 5 đến 7 thành viên nhưng địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đồng nghĩa với việc mỗi thành viên phải phụ trách nhiều hộ dân hơn trước. Ông Nguyễn Xuân Thanh, tổ trưởng tổ CNSCĐ thôn Đại Đồng, xã Đồng Tiến cho biết: Sau sáp nhập, thôn có khoảng 3.500 người dân nhưng số lượng thành viên tổ không thay đổi. Vì vậy, các tổ rất mong tiếp tục được quan tâm về kinh phí để duy trì hoạt động lâu dài.

Song, nguồn lực tài chính không phải là điều duy nhất các tổ cần. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, nhiều thành viên mong muốn được thường xuyên cập nhật kiến thức để đủ khả năng hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số mới. Ông Nguyễn Văn Hoài, tổ trưởng tổ CNSCĐ thôn Xuân Lộc, xã Đồng Tiến đề xuất các cấp, ngành tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng để các thành viên nâng cao trình độ, từ đó hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.

Theo ông Đỗ Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, trong 6 tháng cuối năm 2026 địa phương sẽ tiếp tục giải ngân kinh phí hỗ trợ theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn để tổ chức các lớp tập huấn về công nghệ, tạo điều kiện để các tổ CNSCĐ tích cực thực hiện nhiệm vụ, lan tỏa tinh thần công dân số, xã hội số và xây dựng gia đình số.

Động lực từ chính sách cùng với việc được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng sẽ giúp các tổ CNSCĐ tại Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” giữa công nghệ và người dân. Khi lực lượng này được quan tâm đúng mức, CĐS sẽ không chỉ dừng ở các nền tảng hay ứng dụng mà thực sự đi vào đời sống từ mỗi thôn, tổ dân phố.

Khánh Hòa